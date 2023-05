Das ist der offizielle Fighting Stick für Street Fighter 6

Optisch ist der Fighting Stick natürlich im Look von Street Fighter 6 gehalten und hierdurch offiziell von Capcom lizenziert worden. Zum Umfang gehören außerdem brandneue Street Fighter 6-Grafiken und 18 zusätzlichen austauschbaren Bildern des Launch-Roster, die man via Download erhält. Die visuellen Aspekte sind letztendlich der einzige Unterschied zum Standard-Fighting Stick, denn technisch sind beide absolut gleich.

Kurz vor dem Release von Street Fighter 6 an diesem Freitag rückt man noch einmal den offiziellen Fighting Stick zum Spiel in den Mittelpunkt. Wie man deutlich günstiger in diesen kommt, verraten wir später.

What do you think?