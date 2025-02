Das klingt wie das Ende der Xbox – oder ihr größter Neustart?

Microsoft hat große Pläne für die Zukunft der Xbox – und es sieht ganz danach aus, als würden sie das traditionelle Konsolenmodell über Bord werfen. Ein einzelnes, monolithisches Gerät, das den Ton angibt? Vergiss es. Stattdessen scheint die nächste Xbox-Generation eher ein ganzes Ökosystem zu werden. Aber ist das wirklich die Zukunft des Gamings oder nur Microsofts letzter verzweifelter Versuch, relevant zu bleiben?

Von der Konsole zum Gaming-Universum

Als Xbox-Präsidentin Sarah Bond im April 2024 verkündete, man arbeite am „größten technischen Sprung“ in der Geschichte der Xbox, konnte sich wohl kaum jemand vorstellen, was das konkret bedeutet. Doch jetzt verdichten sich die Hinweise: Die nächste Xbox wird mehr als nur eine Konsole sein.

Phil Spencer, der ewige Stratege hinter der Marke, betont immer wieder, wie wichtig Innovation sei. Das könnte bedeuten, dass Microsoft eine breitere Produktpalette anstrebt: Gaming-PCs, Handhelds, Streaming-Geräte – vielleicht sogar Xbox als App für Fernseher? Alles scheint möglich.

Ein besonders heißes Gerücht dreht sich um einen eigenen Xbox-Handheld. Spencer bestätigte bereits, dass sich ein solches Gerät in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet. Aber reicht das, um Sony mit dem PlayStation Portal oder gar Steam Deck und Switch Konkurrenz zu machen?

KI als Wundermittel – oder PR-Blabla?

Jason Ronald, Microsofts Vizepräsident für die nächste Xbox-Generation, erklärte, dass Künstliche Intelligenz eine Schlüsselrolle spielen wird. Klingt beeindruckend, aber was heißt das? KI-gestützte Upscaling-Techniken wie Nvidias DLSS oder Sonys PSSR könnten Xbox-Games in Zukunft auf jedem Gerät butterweich laufen lassen – egal ob auf einer High-End-Konsole oder einem energieeffizienten Handheld. Doch KI könnte noch mehr können: dynamische Spielwelten, smartere NPCs, vielleicht sogar prozedural generierte Inhalte, die sich an den Spielstil anpassen?

Schön und gut, aber seien wir ehrlich: „KI wird alles revolutionieren“ ist der neueste PR-Lieblingssatz aller Tech-Konzerne. Ob Microsoft hier wirklich neue Maßstäbe setzt oder nur mit den Buzzwords der Stunde jongliert, bleibt abzuwarten.

Xbox goes PC – oder das Ende der Exklusivität?

Noch eine spannende Entwicklung: Microsoft könnte Xbox weiter für alternative Stores wie den Epic Games Store öffnen. Was das bedeutet? Vielleicht ein Ende der strikten Exklusivität. Die Xbox-Marke könnte sich von der Hardware lösen und mehr zu einer Gaming-Plattform werden, die überall läuft.

Das wäre ein drastischer Schritt – und könnte die letzte Konsequenz aus Microsofts bisher erfolglosem Versuch sein, Sony und Nintendo in Sachen Hardware-Verkäufe einzuholen. Wenn schon keine führende Konsole, dann wenigstens die beste Plattform für Games – das könnte der neue Xbox-Ansatz sein. Jüngste Entwicklungen, wie der Release von „Forza Horizon 5“ auf PS5, dem weitere Exclusives folgen, weisen schon jetzt den Weg in die Zukunft von Xbox.

Was bleibt? Fragen, Spekulationen – und ein ungewisser Zeitplan

Wann kommt das Ganze? Interne Dokumente aus 2022 sprachen von 2028 als möglichem Release-Zeitraum. Doch angesichts der aktuellen Entwicklungen könnten erste Hardware-Enthüllungen schon 2026 passieren. Doch die große Frage bleibt: Wird sich Microsofts Wette auf ein vernetztes Xbox-Ökosystem auszahlen – oder ist das der Anfang vom Ende der Xbox als ernstzunehmende Konsole? PlayStation und Nintendo werden das Spektakel sicher mit Interesse (und vielleicht auch mit einem Grinsen) verfolgen.

Egal, was passiert: Die nächste Xbox wird sicher nicht einfach „nur“ eine Konsole. Aber ob das eine Revolution oder ein verzweifeltes Experiment wird, wird erst die Zeit zeigen.