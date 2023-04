Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, sagt Activision

„Diese Fusion ist ein komplexer Prozess, und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der von den Hürden und Verzögerungen frustriert ist. Wir sind an eine Unternehmenskultur gewöhnt, die sich schnell bewegt, um große Ziele zu erreichen, daher ist es schwierig, wenn wir die Dinge nicht in unserem gewohnten energischen Tempo abschließen können. Wir werden weiter auf unsere Argumente drängen, weil wir wissen, dass diese Fusion unseren Mitarbeitern, der breiteren britischen Tech-Belegschaft und Spielern auf der ganzen Welt zugute kommen wird.“

„In einer Zeit, in der die Bereiche maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz florieren, wissen wir, dass der britische Markt von der Stärke von Microsoft in beiden Bereichen sowie von unserer Fähigkeit, diese Technologien sofort einzusetzen, profitieren würde. Im Gegensatz dazu würde die Entscheidung der CMA, wenn sie Bestand hat, Investitionen, Wettbewerb und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der gesamten britischen Glücksspielbranche ersticken.“

Ergänzend wird erwähnt, dass die britische Marktwirtschaft enorm von diesem Deal profitieren kann, insbesondere in Zeiten, in denen Dinge wie KI extrem vorangetrieben werden.

