Das Multiversum ballert wieder: Serious Sam: Shatterverse kommt Ende August

Serious Sam wird zum Roguelite und startet am 31. August auf PC, Xbox Series X|S sowie PlayStation 5. Wer nicht so lange warten will, kann ab sofort den offenen Playtest auf Steam ausprobieren.

Mental hat die Dimensionen geschrottet. Jetzt müssen alternative Versionen von Sam Stone gemeinsam aufräumen. Ausgerechnet Behaviour Interactive übernimmt die Entwicklung der Baller-Orgie. Die Dead by Daylight-Macher schicken euch in kooperativen Runs durch prozedural variierende Arenen, um fünf von Mentals Leutnants zu plätten.

Behaviour übernimmt den Ausnahmezustand

Das Prinzip bleibt auf dem Papier gewohnt stumpf. Riesige Horden, Dauerfeuer, ständiges Rückwärtslaufen. Dieses Mal kommen aber permanente Upgrades, verlockende Anomalien und riskante Modifikatoren dazu. Ein falscher Schritt im Portal und der gesamte Run ist gelaufen. Aus. Vorbei.

Die Formel klingt mutig. Serious Sam lebte bisher von handgebauten Schlauch-Levels und reiner Masse. Roguelite-Mechaniken verlangen dagegen perfektes Balancing beim Loot und den Upgrades. Wenn Behaviour das Gunplay nicht perfekt trifft, kippt der Spaß ganz schnell in Frust.

Ein Koop-Roguelite im Serious-Sam-Universum ist eine erfrischende Idee, birgt aber Risiken. Der offene Playtest auf Steam kommt genau richtig, um das Trefferfeedback und die Run-Dynamik selbst zu testen.

Wie bewertet ihr den Wechsel vom klassischen Boomer-Shooter zum Roguelite-Prinzip für Sam?