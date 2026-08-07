Latest

Das Multiversum ballert wieder: Serious Sam: Shatterverse kommt Ende August

Lukas Author 2026
By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

Serious Sam: Shatterverse bringt Koop-Roguelite-Chaos auf PC & Konsole. Alle Infos zum Release am 31. August und zum Playtest!

Serious Sam Shatterverse

Serious Sam wird zum Roguelite und startet am 31. August auf PC, Xbox Series X|S sowie PlayStation 5. Wer nicht so lange warten will, kann ab sofort den offenen Playtest auf Steam ausprobieren.

Mental hat die Dimensionen geschrottet. Jetzt müssen alternative Versionen von Sam Stone gemeinsam aufräumen. Ausgerechnet Behaviour Interactive übernimmt die Entwicklung der Baller-Orgie. Die Dead by Daylight-Macher schicken euch in kooperativen Runs durch prozedural variierende Arenen, um fünf von Mentals Leutnants zu plätten.

Behaviour übernimmt den Ausnahmezustand

Das Prinzip bleibt auf dem Papier gewohnt stumpf. Riesige Horden, Dauerfeuer, ständiges Rückwärtslaufen. Dieses Mal kommen aber permanente Upgrades, verlockende Anomalien und riskante Modifikatoren dazu. Ein falscher Schritt im Portal und der gesamte Run ist gelaufen. Aus. Vorbei.

Die Formel klingt mutig. Serious Sam lebte bisher von handgebauten Schlauch-Levels und reiner Masse. Roguelite-Mechaniken verlangen dagegen perfektes Balancing beim Loot und den Upgrades. Wenn Behaviour das Gunplay nicht perfekt trifft, kippt der Spaß ganz schnell in Frust.

Ein Koop-Roguelite im Serious-Sam-Universum ist eine erfrischende Idee, birgt aber Risiken. Der offene Playtest auf Steam kommt genau richtig, um das Trefferfeedback und die Run-Dynamik selbst zu testen.

More Read

Devolver Digital
Devolver gegen GTA 6: Der genialste Troll-Move des Jahres?
Serious Sam Shatterverse
Serious Sam: Shatterverse – Koop-Roguelite von Behaviour Interactive angekündigt
Cult Of The Lamb
Cult of the Lamb: Woolhaven – Neue Erweiterung mit Dungeons, Viehzucht & Winterhärte

Wie bewertet ihr den Wechsel vom klassischen Boomer-Shooter zum Roguelite-Prinzip für Sam?

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

GTA 6: Netflix zahlt laut Insider 100 Mio. für Gameplay-Deal

Netflix zeigt das erste Gameplay zu GTA 6 am 27. August vorab…

4 Kommentare

GTA 6: Schlechte Nachrichten zum wichtigsten Teil des Spiels

Take-Two verweigert jede Aussage zu GTA Online für GTA 6. Warum der…

Keine Kommentare

Kein Grund zum Heulen: Warum Take-Two beim GTA 6-Gameplay alles richtig macht

Warum der exklusive GTA 6 Trailer auf Netflix kein Skandal ist, sondern…

5 Kommentare

You Might Also Like