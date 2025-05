Das neue Dead by Daylight-Update „Steady Pulse“ bringt Leben in den Tod

Es gibt Helden, und es gibt Orela Rose. Die neueste Überlebende in Dead by Daylight tritt nicht mit Baseballschläger, Taschenlampe oder blinder Verzweiflung an – sondern mit einem Erste-Hilfe-Koffer und einem Herz, das größer ist als das Ego mancher Killer. Mit dem aktuellen Update Steady Pulse bringt Behaviour Interactive nicht nur frischen Wind ins Schlachtfeld, sondern auch Menschlichkeit ins Grauen.

Orela: Die Florence Nightingale des Nebels

Orela ist nicht hier, um zu fliehen. Sie ist hier, um zu helfen. Angetrieben vom tragischen Tod ihrer besten Freundin und bewaffnet mit dem Hippokratischen Eid, hat sie sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur sich selbst, sondern alle zu retten. Ihre Talente? Eine Mischung aus medizinischer Effizienz und moralischer Standfestigkeit. „Niemandem schaden“ belohnt selbstlose Heiler, „Fürsorgepflicht“ macht sie zur wandelnden Schutzzone, und „Schnelles Eingreifen“ sorgt für blitzschnelle Entscheidungen in Schlüsselmomenten. Wer mit Orela spielt, spielt für das Team – und vielleicht auch fürs Karma.

Doch Orela bleibt nicht im Spiel gefangen. In Kooperation mit der CHU Sainte-Justine Foundation setzt Behaviour ein klares Zeichen: Auch außerhalb des Nebels gibt es genug zu tun. Die Stiftung unterstützt die Kindermedizin, und Dead by Daylight hilft mit. Neben einer Community-Aktion wird es Möglichkeiten geben, direkt zu spenden. Dass ein Horrorspiel mit einer solchen Herzensangelegenheit in Verbindung tritt, ist genauso überraschend wie begrüßenswert.

Archiv auf Diät: Der neue Spalt

Weniger Frust, mehr Fortschritt: Das überarbeitete Archiv – jetzt schlicht der Spalt genannt – macht das Freischalten kosmetischer Items effizienter denn je. Mit dem aktuellen Folianten ÜBERWUCHERUNG können Spieler:innen nun mehrere Quests gleichzeitig absolvieren. Ein Frühjahrsputz für die Spielstruktur, der genauso willkommen ist wie die neuen Belohnungen.

Natürlich dürfen auch neue Looks nicht fehlen. Orela bekommt gleich mehrere Outfits spendiert – vom Tagesschicht-Look bis zum träumerischen Schlafanzug. Hinzu kommen botanisch inspirierte Skins für die Krankenschwester, Feng Min, Adam Francis und andere. Am 13. Mai folgt dann die Rückkehr der Wächter und Schatten-Sammlung mit einem düsteren Rattenkönig-Look für die Legion und einem Poe-esken Ghost Face-Outfit. Und weil’s noch nicht genug ist, rollen im Mai auch neue Insektenhüllen, Katzenpullis und… Nicolas Cage in Hundebegleitung durchs Spiel.

Dead by Daylight zeigt mit Steady Pulse, dass das Spiel mehr kann, als nur Angst machen. Es kann berühren, helfen und sogar Hoffnung geben – mitten im Wahnsinn. Orela Rose ist nicht nur eine neue Figur. Sie ist ein Symbol dafür, dass selbst im tödlichsten Spiel Platz für Mitgefühl ist.