Das neue Gesetz der Spielebranche: Tiefe schlägt Breite – 2025 im Rückblick

2025 hat einmal mehr gezeigt, dass das Wachstum der Spielebranche längst nicht mehr allein von der Anzahl neuer Releases abhängt. Während AAA-Titel wie Grand Theft Auto 6 ins nächste Jahr verschoben wurden, hielt die Spielerbasis ihre Investitionen in Zeit und Geld stabil.

Die Daten von Januar bis November aus Newzoos Marktbericht machen deutlich: Wer Spieler dauerhaft bindet, gewinnt, egal ob auf PC, Konsole oder Mobile.

PC vs. Konsole: Wo Wert und Engagement entstehen

Global gesehen nähert sich der Markt 197 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 7,5 % gegenüber 2024. Überraschend stark wuchs PC mit +10,4 %, während Mobile mit 108 Milliarden USD und +7,7 % seine Stabilität bewies.

Selbst Konsolen legten mit 4,2 % Wachstum zu, unterstützt von der Switch 2 und einem prall gefüllten Release-Kalender. Für Principal Market Analyst Michiel Buijsman ist die Sache klar: „2025 zeigt, dass Spieler tiefer in Spiele investieren, die sie bereits kennen und schätzen, anstatt dass neue Spieler die Treiber des Wachstums sind.“

Die Top-Listen verdeutlichen die Plattformunterschiede sehr deutlich. Auf PC setzten Premium-Releases den Ton, während Genrevielfalt und neue IPs wie ARC Raiders oder Dune: Awakening die Chancen für AA-Studios und kreative Experimente offenhielten. Shooter dominierten, fast gewohnt, aber unterschiedliche Ansätze – taktisch, kooperativ, Looter-Shooter – ermöglichten mehrere Erfolgswege. Die Konsolen dagegen bleiben Franchise-Land: EA führte die Top 10 mit seinen Sports-Titeln an, Pokémon-Exklusivität zahlte sich aus, und Jahresreihen sichern verlässliche Einnahmen. Wer auf Konsole neu Fuß fassen will, benötigt inzwischen starke IPs oder Plattformexklusivität, im Grunde also Sonys Stärke.

Live-Service, Indie-Erfolge und die neue Publisher-Ära

Beim Engagement zeichnete sich ein klares Bild ab. Live-Service-Titel wie Fortnite, Minecraft oder Roblox bestimmen die monatlichen Nutzerzahlen. Nur eine 2025er-Neuerscheinung schaffte es in die Top 10, dank eines Free-to-Play-Updates. Konsolenspieler bevorzugen vertraute Franchises, PC-Spieler suchen Meisterschaft und Tiefe. Der Trend ist eindeutig und zeigt, dass langfristige Inhalte mehr zählen als Launch-Hype.

Indie- und AA-Spiele wie Clair Obscur: Expedition 33 oder Hollow Knight: Silksong zeigen, dass Resonanz und Entdeckung langfristig wirken, auch ohne sofortige Spitzenplatzierungen. Gleichzeitig markieren Deals wie EAs Going-Private-Transaktion einen Wendepunkt. Weniger große Publisher, dafür konzentrierte Macht, Plattformen mit starkem Einfluss auf Finanzierung und Distribution.

2025 beweist, dass die Spielebranche sich strukturell wandelt. Wachstum kommt nicht mehr nur von Volumen, sondern von Tiefe: Engagement, Franchises, langfristiger Content. Sony hat dies erkannt, und wer das versteht, kann den Markt auch in den kommenden Jahren erfolgreich bedienen.