Das PlayStation Plus Lizenz-Chaos lebt: Der absurde Fall von LEGO Horizon Adventures

PlayStation Plus: ein Service, der uns monatlich neue Spiele verspricht. Klingt toll, oder? Doch wie so oft bei digitalen Abos steckt der Teufel im Detail, oder besser gesagt: in den Lizenzbedingungen. LEGO Horizon Adventures zeigt im Dezember 2025 erneut ein Problem, das Sony seit Jahren ignoriert: Wer mehr bezahlt, bekommt weniger. Neu ist nur, dass es dieses Mal im exakt gleichen Monat passiert.

Das Paradox: Premium-Kunden als Verlierer

LEGO Horizon Adventures ist in diesem Dezember gleichzeitig auf zwei Wegen verfügbar: als dauerhaftes Essential-Spiel UND im zeitlich begrenzten Extra/Premium-Katalog. Klingt nach mehr Auswahl? Ist aber eine Falle.

Das Problem: Wer als Extra- oder Premium-Mitglied auf den Button klickt, beansprucht die Katalog-Version, und damit die schlechtere Lizenz. Das Spiel verschwindet nach einigen Monaten aus der Bibliothek, obwohl man als Abonnent eigentlich Anspruch auf die dauerhafte Version hätte.

Übersetzt heißt das: Essential-Kunden (8,99 Euro/Monat) behalten das Spiel für immer. Premium-Kunden (16,99 Euro/Monat) zahlen das Doppelte und verlieren es nach ein paar Monaten. Willkommen im digitalen Feudalismus, wo Sony entscheidet, wer was besitzen darf, und die treueren Kunden die Dummen sind.

Man stelle sich das bildlich vor: Du gehst in einen Laden, zeigst deine Premium-Kundenkarte vor, und der Verkäufer sagt: „Ah, Sie sind Premiumkunde! Dann bekommen Sie nur die Miet-Version.“ Absurd? Genau das passiert hier.

Wenn Support zum Survival-Spiel wird

Man könnte meinen, ein Anruf beim PlayStation-Support löst das Problem. Die Berichte aus der Community klingen anders: „Finde heraus, welche Lizenz aktiv ist, kontaktiere den Support, erkläre dem Mitarbeiter das verschachtelte Lizenz-System, warte auf Rücksprache, und bete, dass du dein Spiel wiederbekommst.„

Das ist kein neues Phänomen. Mass Effect: Legendary Edition, Greedfall, Star Wars Jedi: Fallen Order – immer wieder berichten Spieler von ähnlichen Fällen. Dort wurden sogar EA-Play-Lizenzen durch PlayStation Plus-Versionen überschrieben. Manchmal fühlt sich der Support an wie ein Rätsel aus einem alten Point-and-Click-Abenteuer: klick, warte, Hoffnung zerstört.

Digitale Besitzrechte werden zum Glücksspiel. Ein falscher Klick, und das Spiel ist weg. Ein System, das Komfort bieten sollte, verwandelt sich in ein Minenfeld.

Wo Microsoft es besser macht

Der Vergleich zu Xbox Game Pass drängt sich auf, und fällt vernichtend aus. Microsoft schafft es, verschiedene Lizenzen sauber zu verwalten. Gekaufte Spiele, Game-Pass-Titel, Gold-Spiele: Das System erkennt, welche Version Vorrang hat. Bei Sony bleibt seit der Einführung des Tiered-Systems 2022 alles ein Ratespiel.

Sony scheint ein eigenes Verständnis von „digitalem Besitz“ zu haben: Es ist nicht wirklich deins, sondern ein Leihgut, das jederzeit entzogen werden sollte. Die Folge? Gamer müssen ihre Bibliotheken überwachen wie ein Börsenportfolio. „Welche Version darf ich diesen Monat noch spielen?“ wird zur monatlichen Routine.

Ein einfacher Hinweis im Store – „Achtung: Sie haben bereits Anspruch auf die dauerhafte Version dieses Spiels!“ – würde das Problem lösen. Aber das wäre wohl zu kundenfreundlich.

Vorsicht und Humor bewahren

LEGO Horizon Adventures ist nur die Spitze des Eisbergs. Wer seine dauerhafte Lizenz behalten will, die zuvor über Essential erworben wurde, sollte als Extra/Premium-Mitglied das Spiel NICHT erneut über den Katalog beanspruchen. Die Katalog-Lizenz überschreibt die bessere Version und ist zeitlich begrenzt. Wer jetzt als Extra- oder Premium-User zugreift, erhält automatisch nur die zeitlich begrenzte Version. Essential-User erhalten hingegen weiterhin die dauerhafte Version.

Sony könnte das Problem mit einem Software-Update im System beheben, oder das Spiel einfach aus dem Premium- und Extras-Katalog streichen, zumindest für den Moment. Aber nach Jahren des Schweigens scheint der Gedanke an kundenfreundliche Lizenzverwaltung irgendwo zwischen „Nächster Patch“ und „Wir haben gerade Spider-Man zum dritten Mal remastert“ verloren gegangen zu sein.

Bis dahin gilt: Augen auf beim Spiele-Claim. Denn bei PlayStation Plus gibt es mehr unerwartete Wendungen als in manchen Thrillern. Nur dass hier am Ende nicht der Held gewinnt, sondern der Konzern.