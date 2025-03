Das Schmiedesystem von Blades of Fire: Dein Schlüssel zur ultimativen Waffe

Das Schmiedesystem ist das Herzstück des Gameplays von Blades of Fire, dem geistigen God of War-Pendant, und gibt Spielern die einzigartige Möglichkeit, mächtige Waffen zu erschaffen, die ihnen in einer chaotischen Welt das Überleben sichern. In diesem ersten Video einer Miniserie taucht 505 Games tief in das System ein und zeigt, warum es ein essenzielles Element für Arans Mission ist, die böse Königin Nerea zu besiegen.

Detaillierte Herstellungsmechanik

Das Schmieden in Blades of Fire ist weit mehr als das simple Kombinieren von Materialien. Der komplexe Herstellungsprozess ermöglicht es, Waffen von Grund auf neu zu erschaffen und sie mit spezifischen Verbesserungen auszustatten. Ob ein legendäres Schwert, das mit Feuerverzauberung versehen wird, oder ein Dolch mit Blitzschaden – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Jedes Schmiedeerlebnis führt zu einzigartigen Waffen mit individuellen Werten und Effekten.

Dank der Mercury Engine von MercurySteam erstrahlt das Schmiedesystem in beeindruckender Detailtreue. Die Waffengestaltung wird durch hochauflösende Texturen, realistische Beleuchtung und dynamische Effekte zum Leben erweckt. Jedes Schmiedewerkzeug, jede Materialkombination und jede einzelne Gravur sind visuell erlebbar, was die Immersion vertieft und das Handwerk greifbar macht.

Anpassung im Kern

Mit dem Schmiedesystem von Blades of Fire kann jeder Spieler seine eigene Kampfstrategie entwickeln. Wähle Materialien mit Bedacht, verbessere spezifische Eigenschaften und erschaffe eine Waffe, die genau zu deinem Spielstil passt. Die Wahl der Waffenfamilie und der verwendeten Ressourcen beeinflusst zentrale Aspekte wie:

Gewicht : Bestimmt die Angriffsgeschwindigkeit.

: Bestimmt die Angriffsgeschwindigkeit. Länge : Erhöht oder verringert die Reichweite.

: Erhöht oder verringert die Reichweite. Haltbarkeit : Gibt an, wie lange die Waffe einsatzfähig bleibt.

: Gibt an, wie lange die Waffe einsatzfähig bleibt. Durchschlagskraft : Entscheidet über den Schaden gegen gepanzerte Gegner.

: Entscheidet über den Schaden gegen gepanzerte Gegner. Schneidqualität: Wirkt sich auf kritische Treffer aus.

Durch das Finden von Schmiederollen kannst du neue Baupläne und verbesserte Fertigkeiten freischalten. So entwickelt sich deine Schmiedekunst mit jeder geschmiedeten Waffe weiter.

Blades of Fire erscheint am 22. Mai für EPIC Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 59,99 Euro. Wer vorbestellt, erhält exklusive Inhalte sowie 10 % Rabatt für EPIC-, Xbox- und PlayStation Plus-Abonnenten.