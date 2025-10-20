Das sind laut PlayStation-Community die definitiven 10/10 Games

Manchmal braucht es keine Awards oder Kritikerwertungen, nur eine einfache Frage: „Welches PS5-Spiel würdest du als 10/10 bezeichnen?“ Genau diese Frage stellte PlayStation Deutschland kürzlich auf Facebook, und löste damit eine erstaunlich ehrliche Diskussion aus.

Hunderte Spieler antworteten, oft spontan, manchmal mit Leidenschaft, gelegentlich auch mit hitzigem Widerspruch. Was sich dabei herauskristallisierte, war kein klassisches Ranking, sondern ein Stimmungsbild über das, was Gaming auf der PS5 für viele ausmacht.

Interessanterweise bewerten die meisten ihre „10/10“-Erlebnisse nicht anhand technischer Kriterien wie Auflösung, Framerate oder Raytracing. Vielmehr geht es um Emotion, Atmosphäre und persönliche Bedeutung, um das Gefühl, wenn ein Spiel einfach alles richtig macht. Ob das nun ein perfekt inszenierter Story-Moment, ein unerwarteter Gameplay-Flow oder schlicht die Erinnerung an eine besondere Zeit ist, spielt kaum eine Rolle.

Kurz gesagt: Perfektion ist subjektiv, aber erstaunlich konsistent. Denn zwischen Blockbustern, Remakes und Rollenspielen tauchen immer wieder dieselben Namen auf. Und das sagt mehr über die PS5-Ära aus, als jede technische Analyse je könnte.

Die 20 meistgenannten 10/10-Spiele laut Community

Rang Spieltitel Anteil an Nennungen 1 God of War Ragnarök 16 % 2 Elden Ring 14 % 3 The Last of Us Part I / II 11 % 4 Marvel’s Spider-Man 2 9 % 5 Horizon Forbidden West 7 % 6 Baldur’s Gate 3 6 % 7 Cyberpunk 2077 (Phantom Liberty) 5 % 8 Demon’s Souls (Remake) 4 % 9 Final Fantasy VII Rebirth 3,5 % 10 Ghost of Tsushima: Director’s Cut 3 % 11 Resident Evil 4 Remake 2,8 % 12 Returnal 2,3 % 13 Alan Wake 2 2 % 14 Death Stranding: Director’s Cut 1,8 % 15 Gran Turismo 7 1,6 % 16 Helldivers 2 1,4 % 17 Final Fantasy XVI 1,3 % 18 Resident Evil Village 1,1 % 19 Ratchet & Clank: Rift Apart 1 % 20 Assassin’s Creed Valhalla 0,9 %

Zwischen Emotion und Perfektion

Das Ergebnis überrascht nicht, aber es zeigt deutlich, wie sich die Wahrnehmung von Qualität verschoben hat. Früher galt ein Spiel als „10/10“, wenn es technisch makellos war. Heute zählen Erlebnisse, die hängen bleiben.

God of War Ragnarök führt mit deutlichem Abstand, weil es beides bietet: filmische Inszenierung und emotionale Tiefe. Dicht dahinter folgt Elden Ring, ein Spiel, das nicht jeder versteht, aber viele nie vergessen.

Auffällig ist, dass Remakes und Director’s Cuts in der Liste stark vertreten sind. Spiele wie Demon’s Souls oder The Last of Us Part I zeigen, dass Perfektion für viele auch bedeutet: das Bekannte auf höchstem Niveau neu zu erleben.

Das sagt die Liste über die PS5-Ära

Die Community-Wertung zeigt klar: Die PS5 ist längst nicht nur eine Hardware-Generation, sondern eine emotionale Plattform. Sony dominiert die Top 10 fast vollständig, aber Titel wie Elden Ring oder Baldur’s Gate 3 beweisen, dass Third-Party-Studios die Spielerschaft genauso tief erreichen können.

Und während Cyberpunk 2077 2020 als Desaster galt, landet es dank Phantom Liberty heute auf Platz 7, ein seltener Redemption-Arc in der Gaming-Geschichte.

Die Frage nach einer 10/10 ist nie objektiv, aber sie verrät viel über das, was Spieler wirklich bewegt. Nicht das größte Budget, nicht die beste Technik, sondern das Gefühl, etwas Besonderes erlebt zu haben. Und genau das ist es, was Spiele wie God of War Ragnarök, Elden Ring und The Last of Us vereint: Sie sind nicht perfekt – aber für viele Spieler eben doch perfekt genug.