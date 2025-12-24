Das Spielejahr 2025: PS5, Xbox und PC dominieren – Mobile bleibt Milliardenmaschine

2025 war kein Jahr, das man einfach so abhaken kann. Der globale Spielemarkt wuchs auf satte 197 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 7,5 % gegenüber 2024. Mobile Games treiben das Geschäft weiter an, aber PS5, Xbox und besonders der PC zeigen, dass klassische Plattformen noch lange nicht zum alten Eisen gehören.

Wie jedes Jahr gibt es auch dieses Mal einen interessanten Rückblick auf die Zahlen, Trends, Spiele und Publisher des Jahres, die von GamesIndustry und Newzoo erfasst wurden.

Mobile-Games weiter auf Rekordkurs

Mit 108 Milliarden Dollar Umsatz bleibt Mobile die dominante Kraft, knapp über der Hälfte des Marktes. Die Einnahmen stammen vor allem von Titeln wie Last War: Survival (2,12 Mrd. $) und Whiteout Survival (1,33 Mrd. $). Downloads führen nach wie vor Roblox mit 288 Millionen, gefolgt von Block Blast und Free Fire an. Tencent ist klarer Branchenführer mit 8,75 Milliarden Umsatz – fast dreimal so viel wie der nächstplatzierte Publisher.

Konsolen im Wandel – PS5, Xbox & Switch 2

Konsolen kamen auf 45 Milliarden Umsatz (+4,2 %). Die PS5 und Xbox Series X|S verteidigen ihre Position als Premium-Plattformen, besonders bei großen AAA-Releases wie Battlefield 6 oder NBA 2K26. Nintendo hingegen zog mit der Switch 2 die Blicke auf sich, vor allem in Japan, wo Mario Kart World und Pokémon Legends: Z-A die Charts anführten. Spieler investieren außerdem zunehmend in bestehende Ökosysteme, statt ständig neue Titel zu kaufen, womit sich Live-Service-Modelle immer mehr auszahlen und die Trends bestätigen.

Mit einem Wachstum von 10,4 % liegt der PC 2025 vorn. Das stärkste Wachstum in einem Jahr, das von hochwertigen Premium-Releases und AA-Titeln geprägt war. Die Plattform profitiert davon, dass Spieler tiefer in Spiele investieren, Mods nutzen und teure Hardware-Upgrades nachziehen. Ein klares Zeichen, dass der PC keineswegs von Konsolen verdrängt wird, sondern seine Nische sogar ausbaut.

Mediale Präsenz & Community-Trends

GTA 6, Battlefield 6 und Fortnite dominieren nach wie vor die Berichterstattung. Auf TikTok führten Roblox, Minecraft und Fortnite die Aufrufzahlen mit über 45 Milliarden Views an. Nintendo, Xbox und PlayStation bleiben die meistdiskutierten Marken, auch dank gezielter Updates, Remasters und Content-Pipelines, die Spieler langfristig binden.

2025 zeigt klar: Mobile-Games bleiben Umsatzgaranten, aber die klassischen Plattformen PS5, Xbox und PC haben ihren Wert nicht verloren. Die Branche verschiebt sich nicht radikal, sondern vertieft bestehende Ökosysteme. Wer jetzt auf langfristige Spielerbindung setzt, gewinnt.

Die vollständige Grafik von GamesIndustry gibt es unter diesem Link.