Das unausweichliche Redesign der PlayStation Portal

Die EU-Batterieverordnung ab Februar 2027 macht ein Redesign der PlayStation Portal unausweichlich. Nintendos Switch 2-Daten liefern dafür die Hardware-Blaupause.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Playstation Portal 2027
PlayStation Portal Concept

Ab 2027 verbietet die neue EU-Batterieverordnung den Verkauf von tragbaren Elektronikgeräten ohne leicht vom Endverbraucher austauschbare Akkus, weshalb Sony seine PlayStation Portal in einer neuen Hardware-Revision auflegen dürfte.

Wie eine offizielle Ankündigung von Nintendo zeigt, reagiert die Konkurrenz bereits – und zwar deutlich. Der Switch-Hersteller stellt seine europäische Produktpalette ab Sommer 2026 auf rollender Basis auf Modelle mit wechselbaren Batterien um. Das alte Modell wird komplett vom Markt genommen. Für die aktuelle Bauweise der PlayStation Portal dürfte dies ebenfalls das rechtliche Ablaufdatum einläuten.

Die Zahlen von Nintendo zeigen die Hardwareänderung

Der Umbau von mobiler Gaming-Hardware für den EU-Markt ist keine Frage des Wollens, sondern bald Pflicht. Nintendos Zeitplan sieht vor, dass die im Herbst startende Nintendo Switch 2 direkt mit einem wechselbaren Energiespeicher ausgestattet wird.

Das hat Konsequenzen für die technischen Daten: Die Akkukapazität der EU-Switch-2 sinkt von 5220 mAh auf 5172 mAh – ein Verlust von rund 1 Prozent. Gleichzeitig steigt das Gewicht des Handhelds inklusive der neuen Joy-Con-2-Controller von 501 Gramm auf 548 Gramm. Beim Switch 2 Pro Controller schrumpft die Kapazität durch den mechanischen Platzbedarf des Akkufachs sogar um volle 16 Prozent (von 1070 mAh auf 897 mAh).

Die Zahlen belegen das strukturelle Dilemma der Ingenieure. Platz für Federn, Klappen oder Schraubgewinde geht direkt zulasten der Energiedichte oder des Gewichts. „Altgeräte“ sind von dieser Regelung immerhin ausgeschlossen. Sie besitzen Bestandsschutz, weshalb kein Rückruf droht. Wer ab Februar 2027 jedoch ein Gerät neu in den EU-Handel bringen will, kommt um diese Anpassungen nicht herum.

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Sony unter Zugzwang: Das Portal-Chassis ist ab 2027 illegal

Sony hat bisher keine Revision der PlayStation Portal angekündigt. Ein Blick auf die aktuelle Hardware-Architektur macht das Redesign jedoch rechtlich unausweichlich. Wer den Akku der jetzigen PlayStation Portal tauschen möchte, muss das Gehäuse aufhebeln und tief in das Herz der Platine eingreifen. Das widerspricht den neuen EU-Richtlinien fundamental. Das Gesetz verlangt den Wechsel mit handelsüblichem Werkzeug und ohne Zerstörungsrisiko für das Gerät.

Sony wird das Gehäuse der PlayStation Portal anfassen müssen. Eine schlichte Fortführung des aktuellen Modells in Europa ist ausgeschlossen. Die Konsequenz wird eine stille Hardware-Revision für den europäischen Markt sein. Gleiches gilt für den DualSense Controller. Leistungsdaten oder Streaming-Features bleiben unverändert. Die optischen Modifikationen hingegen werden sichtbar sein.

Erwartbar ist eine separate, mechanisch gesicherte Akkuklappe auf der Gehäuserückseite. Das erhöht die Gehäusedicke im Mittelteil und treibt das Gesamtgewicht nach oben. Ebenso ist ein Kapazitätsverlust wie bei Nintendos Pro Controller ein realistisches Szenario, um den Formfaktor zwischen den DualSense-Griffen zu wahren.

Der gesetzliche Zwang beendet die Ära der Wegwerf-Handhelds, fordert jedoch ergonomische Kompromisse. Wer zukünftig das optimale Verhältnis aus geringem Gewicht und maximaler Gehäuse-Integration sucht, muss vor dem Stichtag im Februar 2027 beim aktuellen Portal-Modell zugreifen. Wer hingegen langfristige Reparierbarkeit in den Vordergrund stellt, wartet auf das unausweichliche Redesign. Sony hat keine Wahl. Die neue PlayStation Portal wird kommen.

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Crydog
6. Juli 2026 20:41

Gute Entwicklung ich fand es immer geil den akku wechseln zu können besonders bei Samsung Smartphones bis dann die applesierung es salon fähig gemacht hat kein klinke,speichkarten Erweiterung und fest verbaute Akkus salonfähig gemacht hat

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Thomas Büchner
6. Juli 2026 17:28

Hoffentlich kommt bei dem PlayStation Controller nicht so ein übergroßes Display dran. Sieht ja furchtbar aus.

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Chanjo
6. Juli 2026 18:25

Wie sieht das bspw. beim Headset aus ? Diese haben ja auch verbaute Akkus.

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