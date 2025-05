Das ungewöhnliche Call of Duty-Bundle: Xbox und PlayStation in bester Harmonie?

In einer Zeit, in der sich Microsoft und Sony immer noch wie Rivalen im Konsolen-Krieg gegenüberstehen, sorgt PlayStation für ein Novum: Ein Call of Duty: Black Ops 6 Bundle auf der PS5, das offiziell über PlayStation Direct angeboten wird. Klingt erstmal nach einem Paralleluniversum – denn Microsoft ist der Publisher von Call of Duty: Black Ops 6, und nun wird das Spiel als Teil eines PS5-Bundles verkauft? Klingt verrückt, ist aber so.

Die Preisgestaltung ist dabei das eigentliche Highlight: Für die Standard-PS5 mit Call of Duty: Black Ops 6 zahlt ihr 449,99 US-Dollar, die digitale Edition gibt’s für 399,99 US-Dollar. Zum Vergleich: Die Standard-PS5 Slim kostet aktuell 499,99 US-Dollar, die digitale Edition 449,99 US-Dollar. Ihr spart also rund 50 Dollar – und bekommt obendrein ein nagelneues Blockbuster-Spiel dazu. Einziger Haken: Dieses Angebot gibt es nur in den USA.

Das Bundle wirkt fast wie ein Geheimtipp für Schnäppchenjäger, denn wer die Konsole ohnehin kaufen wollte, bekommt mit Call of Duty: Black Ops 6 quasi ein Gratis-Upgrade. Und selbst wenn ihr keine Call of Duty-Fans seid, ist das Bundle eine attraktive Option – vor allem, weil das Spiel digital ist und ihr es später vielleicht doch noch ausprobieren wollt.

Kein Rabatt auf die „normale“ PS5 – aber ein Schritt in die richtige Richtung

Wer gehofft hat, dass PlayStation die reguläre PS5 während der Days of Play 2025 rabattiert, wird hier in Europa. Doch statt die Preise pauschal zu senken, setzt Sony auf einen temporären Rabatt, der Kunden bis zum 11. Juni gewährt wird. Bereits Anfang des Jahres gab es ein ähnliches Angebot mit Astro Bot, das ebenfalls zum Bundlepreis angeboten wurde, der unter dem Normalpreis der Konsole lag.

Interessant ist auch, dass PlayStation im Gegensatz zu Xbox derzeit keine Preiserhöhungen plant. Während Microsoft vor wenigen Wochen die Preise seiner Konsolen angezogen hat, hält Sony die Stellung. Ob das langfristig so bleibt, ist ungewiss – dies hängt maßgeblich von der zukünftigen Entwicklung des Zollstreits unter Donald Trump ab.

Das Days of Play Sale 2025 zeigt, dass es auch abseits klassischer Rabattaktionen spannende Möglichkeiten gibt, günstiger an die begehrten Konsolen zu kommen. Ob das Call of Duty-Bundle ein Trendsetter wird, bleibt abzuwarten, aber eines ist sicher: PlayStation bleibt kreativ im Kampf um Kunden.