Dave Bautista ersetzt Ryan Hurst als Kratos in Amazons God of War

Dave Bautista ist der neue Kratos. Amazon MGM Studios und Sony Pictures Television besetzen die Hauptrolle der Live-Action-Serie zu God of War nach einer schweren Verletzung von Ryan Hurst offiziell neu.

Biceps-Abreißer zwingt Produktion zum kompletten Neustart

Der Wechsel kommt nicht aus heiterem Himmel, sondern ist die Konsequenz eines harten Produktionsunfalls. Ryan Hurst zog sich bei Stuntarbeiten am Set im Juni einen Bizepsriss zu. Eine OP war unvermeidbar, die vollständige Wiederherstellung der physischen Belastbarkeit zieht sich bis ins Jahr 2027.

Warten war für die Studioführungsetage keine Option. Amazon hat direkt zwei Staffeln am Stück geordert. Ein Stillstand über mehrere Monate ruiniert jeden Budgetplan. Konsequenz: Alle bereits mit Hurst gedrehten Szenen wandern in den Papierkorb und werden mit Bautista neu gefilmt. Der Dreh soll noch im Spätherbst in Vancouver anlaufen.

Physis, Alter und CVI: Der Cast-Vergleich

Der 57-jährige Bautista bringt die nötige Statur mit, hat in den vergangenen Jahren aber deutlich an Muskelmasse abgebaut. Für das wuchtige Kratos-Modell aus der Nordsee-Ära wird wahrscheinlich die Maske und digitale Nachbearbeitung nachhelfen müssen.

Hurst passte rein optisch und stimmlich exzellent zum Spartaner, wovon seine Performance als Thor in God of War Ragnarök zeugt. Die erste geleakte Aufnahme von Hurst als Kratos fing in den sozialen Medien jedoch heftige Kritik ein, weil die Rüstung billig wirkte. Bautistas Verpflichtung gibt den Verantwortlichen nun die Chance, das visuelle Charakterdesign von Grund auf zu überarbeiten.

Der restliche Cast bleibt unberührt. Callum Vinson spielt weiterhin Sohn Atreus. Das Narrativ orientiert sich eng an den Geschehnissen des Spiels von 2018.

Bautista ist eine handwerklich solide Wahl für physische Rollen mit stoischem Kern. Der gezwungene Reshoot kostet Amazon zwar Millionen, rettet den Zeitplan aber vor dem totalen Kollaps. Für die visuelle Qualität der Serie kann der Neuanfang sogar von Vorteil sein.