Dave the Diver – Im „In the Jungle“-DLC geht Dave fremd

Dave the Diver bekommt den neuen „In the Jungle“-DLC spendiert. Und nach dem neuen „Dev Dive“-Vlog von Mintrocket fühlt es sich an, als würde alles wieder ganz von vorn anfangen.

Das Studio blickt nicht nur auf ein starkes Jahr zurück, sondern packt endlich konkret aus, was uns mit dem kommenden „In the Jungle“-DLC erwartet. Rund zehn Stunden Story-Content, neue Systeme und ein Perspektivwechsel zeigen, dass sich Mintrocket traut, den Kern von Dave the Diver anzugehen.

Dave raus aus dem Salzwasser, rein ins Dorfleben

Dave verlässt das Blue Hole und taucht erstmals in Süßwasser ab. Der neue Schauplatz heißt Utara, ein Dschungeldorf, das in Echtzeit tickt. Tage vergehen, NPCs folgen ihren Routinen, und Dave muss selbst entscheiden, wie er seine Zeit nutzt.

Statt nur Beute zu machen, geht es stärker um Beziehungen. Aufgaben für Dorfbewohner, kleine Gefallen, Sidequests – wer Vertrauen aufbaut, bekommt langfristige Vorteile. Diese Beziehungen wirken sich direkt auf Bancho und das Restaurant-Gameplay aus. Dave the Diver denkt plötzlich in Netzwerken, nicht nur in Runs.

Ein Restaurant, das sich endlich lebendig anfühlt

Mit dem Bancho Grill geht Mintrocket außerdem einen Schritt weg vom klassischen Sushi-Setting. Frisches Süßwasser-Menü, neues Layout, und vor allem mehr Bewegungsfreiheit. Dave ist nicht mehr auf eine starre Linie festgelegt, sondern serviert Gäste in mehreren Bereichen.

Dorfbewohner werden gleichzeitig zu Stammgästen und das Grill-Restaurant wird zum sozialen Treffpunkt. Das klingt klein, verändert aber den Rhythmus massiv. Kochen ist nicht mehr nur Management, sondern Teil des Dorflebens. Eine clevere Weiterentwicklung statt bloßer Variation.

Neue Systeme, neues Tempo

Der Wechsel zur isometrischen Ansicht, Echtzeit-Fortschritt und ein deutlich offeneres Leveldesign verlangen mehr Planung. Dazu kommt die neue Jungle Gun, ein wandelbares Werkzeug zwischen Netzkanone, Sniper oder Shotgun. Flexibel, mächtig, aber auch ein Hinweis, dass der Dschungel gefährlicher wird.

Hier beginnt die Spekulation: Wenn so viele Systeme gleichzeitig verändert werden, kann das großartig funktionieren, oder sich überladen anfühlen. Mintrocket hat bisher ein gutes Gespür bewiesen, aber „In the Jungle“ ist ihr bislang mutigster Schritt.

Dave the Diver wächst hier aus seiner Komfortzone heraus. Nicht lauter, nicht größer, sondern erwachsener. Die Frage ist nur: Wollt ihr Dave lieber als Routine-Spiel oder als Abenteuer, das euch wieder überrascht?