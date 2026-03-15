Dave the Diver: In the Jungle DLC – Release & neue Features

Dave hängt den Neoprenanzug nicht an den Nagel, sondern wechselt das Revier: Am 18. Juni erscheint für „Dave the Diver“ der massive „In the Jungle“-DLC und bringt uns ein völlig neues Ökosystem samt Bancho Grill.

Mintrocket bricht mit dem gewohnten Loop und schickt uns nach Utara. In diesem Dschungeldorf vergeht die Zeit in Echtzeit, während wir Früchte sammeln, Ressourcen horten und – wie sollte es anders sein – uns mit den exzentrischen Bewohnern anfreunden.

Das Beziehungsgeflecht in Utara ist diesmal kein nettes Extra, sondern der Motor für Daves Erfolg. Wer den Locals hilft, kurbelt direkt Banchos neues Business an. Das fühlt sich nach einer organischen Weiterentwicklung an, die dem Spiel eine dringend nötige Prise „Life-Sim“-Tiefe verleiht.

Action am Grill und im See

Vergesst das klassische Sushi-Fließband. Im neuen Bancho Grill serviert Dave ausschließlich Fleisch von Süßwasser-Bewohnern und muss sich dabei erstmals auf mehreren Ebenen frei bewegen, um die hungrige Meute zu füttern. Die statische Bedienung hinter der Theke ist Geschichte. Damit das Fleisch auch auf dem Grill landet, erkunden wir einen riesigen See, der mit der neuen „Jungle Gun“ unsicher gemacht wird.

Diese Multifunktionswaffe lässt uns im Handumdrehen zwischen Netz, Schrotflinte und Sniper wechseln. Ein cleverer Schachzug von Mintrocket, um die Kämpfe gegen die neuen Raubfische dynamischer zu gestalten, ohne das Inventar-Management zu überladen.

Das volle Paket für Sammler

Zusätzlich zum digitalen Release bekommt „Dave the Diver“ physische Editionen für PS5 und die Nintendo Switch 2 (!) in den Handel. Besonders die Collector’s Edition ist vollgestopft mit Zeug, das man als Fan wirklich haben will: Von einem Bancho-Sushi-Aufsteller bis hin zu einem Delphin-Anhänger ist alles dabei. Rund 10 Stunden neuer Content sind eine Ansage, die den Umfang des Hauptspiels massiv aufbohrt.

The Collector’s Edition umfasst:

Bancho Sushi Restaurant Acrylic Standee

4 Metal Pin Badges

Acrylic Keyring

Dolphin Pendant Necklace

2 Marinca Cards

Poster

4 Postcards

„In the Jungle“ sieht nicht nach einem billigen Map-Reskin aus. Die neuen Mechaniken – vom Echtzeit-Dorf bis zum vertikalen Gameplay im Restaurant – zeigen, dass Mintrocket genau weiß, wie man die Community bei der Stange hält.

Die volle Packung für Fans: Die Collector’s Edition kommt mit exklusiven Goodies wie dem Bancho-Aufsteller und Marinca-Sammelkarten

Dave the Diver bleibt das Paradebeispiel dafür, wie man ein ohnehin schon süchtig machendes Konzept sinnvoll erweitert, ohne den Charme des Originals zu opfern. Der Juni kann kommen, mein Hunger auf Süßwasser-Delikatessen ist geweckt.

Was haltet ihr von der neuen Jungle Gun? Endlich die nötige Flexibilität bei der Jagd oder bevorzugt ihr die klassische Harpunen-Action?