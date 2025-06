Davy X Jones – Neues Piratenabenteuer der Blacktail-Macher zeigt sich erstmals

Mit Davy X Jones kündigt das polnische Studio Parasight ein ungewöhnliches First-Person-Action-Adventure an, das klassische Piratenfantasien mit surrealem Horror verbindet. Der Titel befindet sich derzeit für PC und Konsolen in Entwicklung, ein konkreter Releasetermin steht allerdings noch aus. Ein erster spielbarer Einblick ist im Rahmen des kommenden Steam Next Fest geplant.

Zwischen Leben, Tod und Hakenhand

Bekannt wurde Parasight durch Blacktail, ein ambitioniertes Abenteuer rund um die slawische Hexe Baba Yaga. Mit Davy X Jones schlagen die Entwickler nun deutlich andere Töne an – und das buchstäblich kopflos. Im Zentrum steht der legendäre Piratenkapitän Davy Jones, der verraten, getötet und enthauptet wurde. Nun kämpft er sich – als Körper und separat sprechender Schädel – durch das Seemanns-Jenseits zurück in die Welt der Lebenden.

Der Fokus liegt auf einer Mischung aus Erkundung, Kämpfen und groteskem Storytelling. Spieler:innen erwartet eine Reise durch neun schwebende Inseln, eingebettet in eine albtraumhafte Unterwasserwelt. Dabei kommen nicht nur klassische Waffen wie Entermesser und Pistole zum Einsatz, sondern auch ein Greifhaken für vertikale Bewegungsfreiheit. Die Entwickler versprechen schnelle, reaktionsbasierte Kämpfe und einen betont eigenwilligen Humor.

Noch ohne Datum, aber mit Demo

Ein Release-Termin für Davy X Jones wurde bisher nicht genannt. Die Aussagen im offiziellen Developer-Interview deuten jedoch darauf hin, dass sich das Projekt bereits in einem fortgeschrittenen Zustand befindet. Parasight spricht von einer „neuen Welt“, die man mit der Demo beim Steam Next Fest erstmals betreten kann. Die Veröffentlichung auf Konsolen ist ebenfalls geplant, konkrete Plattformen bleiben jedoch unbestätigt.

Trotz aller Offenheit bleibt aktuell vieles Spekulation – von der Spieltiefe über die technische Umsetzung bis hin zur Release-Zeitspanne.