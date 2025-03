Dawn of the Hunt: Eine neue Ära des Gemetzels in Path of Exile 2

Am 4. April beginnt in Path of Exile 2 eine neue Jagd, die das Spiel in eine neue Ära des Gemetzels katapultiert. Mit Dawn of the Hunt erwartet die Spieler das erste große Inhaltsupdate seit dem Early-Access-Debüt des Spiels im letzten Jahr – und das hat es in sich. Es gibt eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, das Schlachtfeld zu beherrschen, neue Herausforderungen zu meistern und das Arsenal an Waffen und Fähigkeiten zu erweitern.

Der Jägerin auf der Spur

Ein absolutes Highlight von Dawn of the Hunt ist die Einführung der neuen Klasse der Jägerin. Diese Kriegerin, die geschickt mit Speer und Schild umgeht, ist ein Meister der Balance zwischen Nah- und Fernkampf. Ihr brutales Arsenal sorgt dafür, dass jede Begegnung zu einer unerbittlichen Verfolgungsjagd wird. Die Jägerin kann sich blitzschnell ins Nahkampfgeschehen stürzen und ebenso schnell wieder in die sichere Distanz zurückziehen. Mit speziellen Fertigkeiten wie dem Parieren, das nicht nur Schaden abwehrt, sondern auch Feinde betäubt, sowie dem Skill Disengage, der es ihr ermöglicht, blitzschnell zurückzuspringen, fügt sie ihre Gegner dem Boden hinzu, bevor diese überhaupt reagieren können.

Doch das ist nicht alles: Die Jägerin nutzt die wohl längsten Komboketten, die Grinding Gear Games je für eine Klasse entwickelt hat. Mit elementaren Speerangriffen, die ihre Feinde verfolgen, und der Möglichkeit, ihre Angriffe mit Unterstützung von anderen Fertigkeiten zu verstärken, wird jede Jagd zu einem echten Erlebnis. In den blutbefleckten Stiefeln der Jägerin wird das Jagen zur Kunstform.

Fünf neue Aufstiegsklassen – Chaos und Macht entfesseln

Nicht nur die Jägerin, sondern auch die neuen Aszendenten-Klassen sorgen für zusätzliche Tiefe. Fünf neue Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen den Spieler:innen völlig neue Wege, ihre Builds zu optimieren:

Ritualist – Dieser Opferer nutzt dunkle Rituale und Blutmagie, um seine Feinde mit verdorbener Lebenskraft zu überfluten.

– Dieser Opferer nutzt dunkle Rituale und Blutmagie, um seine Feinde mit verdorbener Lebenskraft zu überfluten. Amazone – Eine unaufhaltsame Kriegerin, die mit tödlicher Präzision kämpft und ihre Feinde in Brand setzt.

– Eine unaufhaltsame Kriegerin, die mit tödlicher Präzision kämpft und ihre Feinde in Brand setzt. Lich – Ein Meister des Chaos, der sich selbst mit seinem Untod und dunklen Flüchen zu einem zerstörerischen Instrument macht.

– Ein Meister des Chaos, der sich selbst mit seinem Untod und dunklen Flüchen zu einem zerstörerischen Instrument macht. Schmied von Kitava – Ein Krieger, der die Zerstörung der Welt in Feuer und Leid schmiedet.

– Ein Krieger, der die Zerstörung der Welt in Feuer und Leid schmiedet. Taktiker – Ein Söldner, der mit strategischem Denken und brutaler Gewalt das Schlachtfeld dominiert.

Jede dieser Klassen eröffnet nicht nur neue Spielmechaniken, sondern lässt die Spieler auch tief in die Geschichte von Path of Exile 2 eintauchen.

Neues Arsenal: Fertigkeiten, Support Gems und mehr

Neben der neuen Klasse gibt es auch eine Vielzahl neuer Speer-Fertigkeiten, die speziell für die Jägerin entwickelt wurden. Aber das ist nicht alles: Spieler dürfen sich auf 20 neue Speerfähigkeiten freuen, die die Jagd zu einem dynamischen Erlebnis machen. Mit neuen Support Gems können bestehende Fertigkeiten modifiziert und auf eine neue Stufe gehoben werden. Zum Beispiel erlaubt der Haemocrystal-Gem es, Blutungseffekte in explosive Vaal-Kristalle zu verwandeln, was den Kampf auf ein völlig neues Level hebt.

Was wäre eine Jagd ohne Beute? In Dawn of the Hunt können die Spieler:innen über 100 neue einzigartige Gegenstände entdecken. Diese bringen nicht nur neue Strategien ins Spiel, sondern auch mächtige Handwerksmöglichkeiten. Mit neuen Runen und Handwerkswerkzeugen können noch stärkere Ausrüstungen erschaffen werden. Besonders spannend ist die Einführung von Runen, die mit mehreren Stufen skalieren und mächtige Mods bieten.

Das Endgame neu definiert

Das Update bringt nicht nur neue Klassen und Items, sondern auch eine bedeutende Überarbeitung des Endgame-Systems. Die Anzahl der Türme wurde reduziert, aber ihre Macht wurde verdoppelt. Tafeln können nun auf mehrere Gebiete gleichzeitig wirken, was das Endgame noch abwechslungsreicher und spannender macht. Zudem können jetzt bis zu drei Tafeln gleichzeitig in einem Turm verwendet werden, was die strategischen Möglichkeiten auf ein völlig neues Level hebt.

Am 4. April fällt der Startschuss für das neue Update, das nicht nur die bestehenden Early-Access-Ligen bereichert, sondern auch neue Möglichkeiten für frische Charaktere bietet. Es wird empfohlen, mit einem neuen Charakter zu beginnen, um die volle Erfahrung von Dawn of the Hunt zu genießen – die Jagd ist eröffnet, und das Ziel ist klar: Entweder du wirst zur Jagdbeute, oder du wirst selbst zur Jägerin.

Bereitet euch vor, das Blut der Feinde auf den Boden von Wraeclast zu tropfen – und das erste Opfer der neuen Ära könnte dein größter Triumph werden.