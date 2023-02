Daymare: 1994 Sandcastle erscheint im Mai

„Nach jahrelanger intensiver Arbeit sind wir sehr stolz darauf, den Veröffentlichungszeitraum von Daymare: 1994 Sandcastle bekanntzugeben. Dieses zweite Kapitel der Daymare-Saga verkörpert die ganze Hingabe der Invader Studios, den Spielern ein fesselndes und furchteinflößendes Spielerlebnis zu bieten. Wir haben beachtliche Ressourcen investiert und die fortschrittlichsten Technologien eingesetzt, um ein Spiel zu entwickeln, das sich zwar an den großen Erfolgen ‘des goldenen Zeitalters der 90er Jahre’ orientiert, aber gleichzeitig ein modernes und innovatives Konzept für Fans des Horror-Genres darstellt. All dies war dank der Unterstützung des Publishers Leonardo Interactive möglich, der unsere Vision sofort erkannt und italienische Synergien gefördert hat, mit der wir unsere Branche international erweitern und festigen. Wir sind zuversichtlich, dass die Fans unsere Arbeit schätzen werden.“

In dem Third-Person-Survival-Horrorspiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Spezialagentin Dalila Reyes, einer ehemaligen Regierungsspionin, die jetzt für die Einheit H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) arbeitet und versucht, in das fortschrittlichste Forschungszentrum der Vereinigten Staaten von Amerika einzudringen.

