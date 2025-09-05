Days Gone 2? Bend Studio wendet sich erneut einem Multiplayer-Spiel zu

Sechs Jahre nach der Veröffentlichung von Days Gone herrscht bei Bend Studio weiterhin Stillstand, zumindest auf den ersten Blick. Während Spieler auf Days Gone 2 warten, hat das Studio offenbar andere Pläne. Eine aktuelle Stellenanzeige deutet darauf hin, dass Bend Studio an einem neuen AAA-Multiplayer-Spiel arbeitet.

Bend Studio zwischen Absagen und Neuausrichtung

Die vergangenen Jahre waren für Bend Studio turbulent. Zahlreiche Projekte, darunter ein Live-Service-Titel wurden eingestellt. Insbesondere das kürzlich abgebrochene Live-Service-Projekt kostete Sony laut Berichten bereits rund 250 Millionen US-Dollar und führte zu einem Personalabbau von etwa 30 %.

Trotz dieser Rückschläge bleibt Bend Studio aktiv und sucht nun nach einem Creative Director mit Erfahrung im Multiplayer-Bereich. Das ist ein klares Indiz dafür, dass der Entwickler seine Richtung erneut auf Multiplayer-Erfahrungen ausrichten will. Weitere Details zum Spiel sind jedoch noch rar, was Sinn ergibt: Das Projekt befindet sich offenbar noch in einer frühen Entwicklungsphase.

Was das für Days Gone 2-Fans bedeutet

Für Anhänger von Days Gone ist die Situation frustrierend. Seit Jahren warten sie auf eine Fortsetzung, doch Bend Studio und PlayStation scheinen andere Prioritäten zu setzen. Historisch betrachtet wollte das Studio ohnehin ein Singleplayer-Spiel entwickeln – alle bisherigen Absagen sprechen dafür. Der neue Multiplayer-Titel wird frühestens in einigen Jahren gezeigt werden, sofern das Projekt nicht erneut eingestellt wird.

Trotzdem bleibt Bend Studio einer der unterschätztesten Entwickler von PlayStation. Das Potenzial, das sich hinter Days Gone zeigte, wurde lange nicht ausgeschöpft. Die aktuellen Stellenanzeigen könnten jedoch darauf hindeuten, dass das Studio endlich einen eigenen, strategischen Weg in der Multiplayer-Welt gehen möchte, auch wenn das bedeutet, dass die Träume von Days Gone 2 vorerst warten müssen.

Die entscheidende Frage bleibt: Wird Bend Studio seine Expertise im Storytelling aus Singleplayer-Erfahrungen ins Multiplayer-Genre übertragen können oder verpufft das Potenzial erneut in einer endlosen Projektpipeline?