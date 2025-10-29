Days Gone 2: Ex-Entwickler von Sony Bend gibt Einblicke in gescheiterte Projekte

Als Sony Anfang des Jahres gleich zwei PS5-Projekte auf Eis legte – eines bei Bluepoint Games, das andere bei Bend Studio – war die Aufregung groß. Doch für manche kam die Nachricht nicht unerwartet. Robert Morrison, ehemals Senior Animator bei Bend, sprach nun offen über das eingestellte Projekt namens „Mirror Pond“ – und deutet an, dass sich das Ende längst abgezeichnet hatte, und auch für Days Gone 2 nichts Gutes bedeutet.

„Wir haben in drei Jahren einfach nicht genug substanziellen Fortschritt gemacht. Ich habe die Absage kommen sehen“, schreibt Morrison in einem LinkedIn-Post. Worte, die nicht nur einen Einblick in die interne Entwicklung geben, sondern auch Fragen über Sonys langfristige Studio-Strategie aufwerfen.

Drei Jahre Entwicklung ohne klares Ziel

Laut Morrison arbeitete das Team an einem komplett neuen Live-Service-Spiel auf Basis der Decima Engine, bekannt aus Horizon und Death Stranding. Der Ansatz klang ambitioniert: handanimierte und Motion-Capture-gestützte Animationen, enge Zusammenarbeit zwischen Design und Programmierung, alles mit dem Ziel, ein lebendiges Spielerlebnis zu schaffen.

Doch offenbar fehlte der klare Kurs. Wenn ein Projekt nach drei Jahren keine sichtbare Identität entwickelt, ist das in Sonys Pipeline selten ein gutes Zeichen. Bend Studio sollte mit „Mirror Pond“ wohl zeigen, dass man auch jenseits von Days Gone etwas Neues schaffen kann. Stattdessen wurde das Projekt Anfang 2025 gestrichen, zeitgleich mit dem Live-Service-Ableger im God of War-Universum bei Bluepoint Games.

Und was heißt das für Days Gone 2?

Fans hoffen seit Jahren auf ein Sequel zu Days Gone. Doch nach der Absage des neuen Projekts dürfte klar sein: Bend Studio steckt in einer Identitätskrise. Nach dem kommerziell soliden, aber intern umstrittenen Erfolg von Days Gone schien Sony kein Vertrauen mehr in ein klassisches Singleplayer-Sequel zu haben. Stattdessen sollte ein Service-Game entstehen, eine Entscheidung, die sich nun als Sackgasse erwiesen hat.

Die Frage bleibt: Bekommen die Entwickler jetzt eine zweite Chance, vielleicht endlich mit Days Gone 2? Oder zieht Sony endgültig den Stecker für riskante Eigenmarken, die nicht zu den großen Live-Service-Plänen passen?

Wenn selbst langjährige Mitarbeiter wie Morrison das Scheitern kommen sahen, steckt das Problem tiefer als in der reinen Projektleitung. Vielleicht wäre es an der Zeit, Bend wieder das machen zu lassen, was sie können – atmosphärische, ehrliche Singleplayer-Spiele, statt Visionen, die in PowerPoint hängen bleiben.