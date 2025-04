Days Gone 2 – Warum bessere Reviews allein nicht reichen

Das Remaster von Days Gone auf der PS5 wird gefeiert, das Spiel gewinnt rückblickend an Ansehen – doch für eine Fortsetzung könnte es noch nicht reichen. Das Survival-Adventure könnte hinter den Erwartungen von Sony zurückbleiben.

Vom Kritikerflop zum Fanliebling – Die stille Rehabilitierung von Days Gone

Als Days Gone 2019 erschien, war die Enttäuschung groß. Technisch unrund, spielerisch wenig originell, und dann dieser Metascore: 71 Punkte – für viele schlicht ein Zeichen für Mittelmaß. Ein Action-Adventure, das trotz spannender Ansätze – etwa der dynamischen Zombiehorden und der melancholischen Endzeitstimmung – im Kanon der Sony-Blockbuster wie The Last of Us oder God of War unterging. Ein Spiel, das man spielte, aber nicht verteidigte. Zumindest nicht öffentlich.

Doch irgendetwas hat sich verändert. 2021 erschien die PC-Version – besser optimiert, technisch poliert – und das Echo war plötzlich positiv. Die Wertung kletterte auf 76 Punkte. Jetzt, mit dem Remaster für die PS5, steht Days Gone bei 78. Das Spiel wurde nicht revolutioniert, aber es wirkt heute besser. Vielleicht, weil das Publikum gereifter ist. Vielleicht, weil es im Kontrast zu anderen Open-World-Spielen mehr Persönlichkeit ausstrahlt, als man ihm damals zugestanden hat. Und vielleicht, weil sich die Spieler von der Erzählung rund um Deacon St. John doch emotional mitgenommen fühlten – auch wenn sie das 2019 nicht zugeben wollten.

Warum Sony trotz besserer Reviews an einer Fortsetzung zweifeln könnte

Trotzdem bleibt Sony stur. Das Schicksal von Days Gone 2 scheint möglicherweise unverändert. Bend Studios‘ Pläne für eine Fortsetzung wurden früh gekippt, das neue Projekt – ein Multiplayer-Spiel – offenbar ebenfalls auf Eis gelegt. Dabei ist gerade jetzt das Momentum günstig: Die Reviews sind wohlwollender, das Interesse bleibt bestehen, und die technische Basis für einen zweiten Teil wäre dank PS5 stabiler denn je. Warum also nicht?

Die Antwort liegt wohl im strategischen Kalkül. Sony schaut nicht nur auf aktuelle Kritiken, sondern auch auf die historische Gesamtwahrnehmung. Ein Metascore von 71 zum Launch ist – aus ihrer Sicht – ein Makel, den spätere Verbesserungen nur schwer ausmerzen können. Auch die Zahl der Reviews ist rückläufig: Das PS5-Remaster wurde nur von etwa 20 Medien bewertet, die von Metacritic erfasst wurden. Das relativiert den neuen Glanz. Im gesamten Netz sind es natürlich deutlich mehr, aber Metacritic ist oft die erste Anlaufstelle.

Und somit bleibt der Eindruck: Days Gone ist ein Spätzünder. Ein Spiel, das mit der Zeit gewachsen ist. Die Geschichte von Deacon St. John hat sich nicht verändert – aber die Wahrnehmung schon. Ob das reicht, um Sony zum Umdenken zu bewegen? Aber vielleicht braucht es ja keine Fortsetzung, um einen würdigen Abschluss zu finden. Vielleicht reicht die späte Anerkennung – als bittersüßer Triumph eines Spiels, das man zu früh aufgegeben hat.

Denn man darf nicht vergessen: Sony ist zwar zahlengetrieben, aber nicht völlig risikoavers. Immer wieder überraschen sie mit Projekten, die auf den ersten Blick untypisch wirken. Ein Days Gone 2 wäre nicht nur eine Versöhnung mit der Vergangenheit, sondern auch ein Zeichen dafür, dass selbst verpasste Chancen eine zweite bekommen können.

Eindrücke aus dem Remaster könnt ihr in unserem Test zu Days Gone nachlesen.