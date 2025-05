Days Gone Remastered: Das perfekte Beispiel, wie man’s nicht macht

Manchmal fragt man sich, ob Spiele-Releases heutzutage eher einer Mutprobe als einer durchdachten Planung gleichen. Days Gone Remastered, das PS5-Upgrade des postapokalyptischen Biker-Abenteuers von Bend Studio, ist dafür ein Paradebeispiel. Denn gerade einmal drei Wochen nach Release liefert Sony mit dem Update 1.025.717 ein umfangreiches Technik-Paket nach – inklusive 40fps-Modus, VRR-Support, Balancing-Anpassungen und mehr. Die offensichtliche Frage: Warum kam das nicht gleich zum Launch? Oder warum konnte man das Spiel nicht um 3 Wochen verschieben, um ein runderes Paket abzuliefern?

Bereits zum Release wirkte das Remaster eher pflichtschuldig als ambitioniert. Ja, es gab native 4K-Unterstützung, stabile 60fps und schnellere Ladezeiten – aber das war’s dann auch weitgehend. Keine nennenswerten grafischen Aufwertungen, keine überarbeiteten Animationen, kein neues Missionsdesign. Die Kritik daran war nachvollziehbar: Ein Remaster, das technisch solide ist, aber eben nicht mehr bietet als ein aufgehübschtes PS4-Spiel. Besonders bitter, wenn man bedenkt, dass die Originalfassung bereits auf der PS5 im Boost-Modus mit 60fps lief. Der Mehrwert? Überschaubar.

Technische Verbesserungen erst nachträglich – Warum nicht gleich?

Doch jetzt, nur drei Wochen später, erscheint ein Update, das genau das bringt, was sich viele Spieler zum Launch gewünscht hätten: Neue technische Features, ein besserer Performance-Modus, optimierte VRR-Unterstützung, sogar ein leicht verbessertes Balancing. Ein willkommenes Upgrade, das aber zugleich eine Frage in den Raum stellt, die man sich in der Branche leider viel zu selten stellt: Warum wurde das nicht von Anfang an integriert? Wohlgemerkt, es geht hier lediglich um nicht einmal drei Wochen eines digitalen Releases, der sich per Knopfdruck hätte verschieben lassen.

Wenn man ganz ehrlich ist, scheint Days Gone Remastered von Anfang an kein Herzensprojekt gewesen zu sein – weder für Sony, noch für das Entwicklerteam. Man veröffentlichte es mit dem Mindestmaß an technischem Aufwand und hoffte offenbar, dass die PS5-Fans schon irgendwie zugreifen würden. Natürlich gegen eine Gebühr, aber das ist ein anderes Thema, das diesen Release recht merkwürdig dastehen lässt.

Das vollständige Technik-Upgrade für Days Gone Remastered ist jetzt verfügbar

Release-Politik oder Schnellschuss?

Grundsätzlich sind solche Nachfolge-Updates bei Remasters oder großen Spielen nichts Ungewöhnliches. Viele Entwickler liefern nach dem Release noch Optimierungen, Bugfixes und neue Features nach, um das Spielerlebnis zu verbessern. Dass ein Titel nicht perfekt aus der Tür kommt, ist heutzutage fast schon Standard – dafür sind die Spiele zu komplex und die Entwicklungszyklen oft zu kurz. Doch genau dieser extrem kurze Zeitraum von nur drei Wochen wirft bei Days Gone Remastered Fragen auf: Warum konnte man nicht einfach noch etwas warten und das umfangreiche Technik-Paket direkt zum Launch integrieren?

Wäre es nicht klüger gewesen, das Spiel erst dann zu veröffentlichen, wenn es technisch wirklich rund läuft und alles auffährt? Stattdessen riskiert man einen schlechteren ersten Eindruck und muss im Nachhinein erklären, dass die große Verbesserung ja gleich „kommt“. Das sorgt nur für unnötige Verwirrung und ärgert vor allem die Fans, die zum Release die „halbe Wahrheit“ bekommen haben und sich jetzt vielleicht auch noch ärgern, sie haben die Hälfte des vollen Potenzials schon wieder verpasst. So bleibt der fade Beigeschmack eines übereilten Releases, der den Ruf des Spiels weiter beschädigt.

Days Gone Remastered ist ein Paradebeispiel für verfehltes Release-Timing und fragwürdige Entscheidungen – von wem auch immer. Die technischen Upgrades im Nachhinein wirken wie eine Korrektur eines Launch-Fehlers – nur leider zu spät. Wer wirklich das Beste aus dem Spiel holen will, sollte sich den Titel erst jetzt anschauen. Alle anderen fragen sich zurecht: Warum nicht gleich so?