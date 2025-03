Days Gone Remastered für PS5 bringt erfreuliche Neuerung mit sich

Bend Studio veröffentlicht in nur einem Monat Days Gone Remastered für die PlayStation 5 und spendiert dem postapokalyptischen Open-World-Abenteuer nicht nur einen frischen Look, sondern auch brandneue Inhalte. Eine besonders erfreuliche Neuerung sind die zusätzlichen PS5-Trophäen, die den Jagdinstinkt von Trophäen-Sammlern erneut anregen dürften.

Neue Trophäen in Days Gone Remastered

Laut einer aktuellen Ankündigung von Bend Studio auf X wird die bestehende Trophäenliste der PS4-Version um sechs weitere Errungenschaften erweitert. Während die Originalfassung 61 Trophäen bot, kommt die Remastered-Edition somit auf insgesamt 67 Trophäen. Welche Herausforderungen genau auf die Spieler warten, wurde noch nicht vollständig enthüllt, doch es ist wahrscheinlich, dass sie sich auf neue Gameplay-Elemente oder besonders herausfordernde Aufgaben konzentrieren.

More Freakers, More Problems – Defeat an increased size horde in Horde Assault

– Defeat an increased size horde in Horde Assault I’m On Top of the World – Beat the target score for all levels in Horde Assault

– Beat the target score for all levels in Horde Assault Freakshow – Survive Horde Assault for 15 minutes

– Survive Horde Assault for 15 minutes Survivor – Achieve max level in Horde Assault

– Achieve max level in Horde Assault Dead Don’t Ride – Complete the story of Days Gone in Permadeath mode on any difficulty

– Complete the story of Days Gone in Permadeath mode on any difficulty Sarah’s Gift – Find something important to Deacon that was thought lost

Besonders erfreulich für langjährige Fans: Wer bereits in der PS4-Version die begehrte Platin-Trophäe freigeschaltet hat, erhält diese in der PS5-Fassung automatisch, sofern der Spielstand übertragen wird. Damit entfällt für Veteranen die Mühe, sich erneut durch das tödliche Oregon zu kämpfen.

Preis und Upgrade-Möglichkeiten

Days Gone Remastered erscheint am 25. April 2025 exklusiv für die PlayStation 5. Spieler, die das Original bereits auf PS4 besitzen, können für eine faire Upgrade-Gebühr von 10 Euro auf die neue Version wechseln. Wer das Spiel noch nicht besitzt, muss für das Gesamtpaket 49,99 Euro einplanen. Das betrifft auch jene Spieler, die Days Gone über PlayStation Plus bezogen haben.

Zur Vorbestellung gibt es zusätzliche Boni: Vorbesteller erhalten nicht nur eine Reihe von Ingame-Upgrades, sondern auch ein Set aus acht exklusiven PSN-Avataren, um ihren Days Gone-Fanstatus zu zeigen.

Days Gone Remastered dürfte damit vor allem für Neueinsteiger eine willkommene Möglichkeit sein, das Open-World-Abenteuer mit optimierter Technik und neuen Herausforderungen zu erleben. Wer bereits auf der PS4 zahllose Horden besiegt hat, kann sich über ein reibungsloses Upgrade freuen – inklusive automatischer Platin-Trophäe. Ein guter Anlass, erneut mit Deacon St. John auf die Reise zu gehen!