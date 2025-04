Days Gone Remastered: Horde-Wahnsinn Reloaded Trailer

Vergiss alles, was du über Days Gone wusstest – im neuen „Horde Assault“-Modus zählt nur noch Überleben und Highscore. In dieser gnadenlosen Arcade-Variante stürzt du dich in einen nie endenden Albtraum aus mutierten Freakern, feindseligen Überlebenden und brutaler Dynamik. Kein Verstecken, kein Verschnaufen – nur du gegen die Hölle.

Bekannte Orte wie Cascade, Lost Lake und Crater Lake feiern ihr Comeback, doch diesmal sind sie tödlicher denn je. Die Gegner werden klüger, schneller, zahlreicher – und du wirst besser. Levelaufstieg, neue spielbare Charaktere, stylishe Patches und rare Injektoren sorgen für frischen Nervenkitzel.

„Horde Assault“ ist mehr als ein Modus – es ist dein Ticket zurück in eine Welt, die dich nie wirklich losgelassen hat. Bereit für den Adrenalinrausch? Einen Vorgeschmack gibt es im aktuellen Trailer.