Days Gone Remastered: Horden, Speedrun und Permadeath – Alle neuen Modi im Überblick

Seid ihr bereit, Oregon erneut im Sattel zu erobern? Days Gone Remastered rast am 25. April auf die PlayStation 5 – und es bringt mehr mit als nur hübschere Bäume und flüssigeres Gameplay. Die überarbeitete Fassung des Endzeit-Adventures von Bend Studio bietet nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch völlig neue Spielmodi, die sowohl Veteranen als auch Neulinge herausfordern dürften: Speedrun, Permadeath und der brandneue „Horde Assault“-Modus.

Doch bevor ihr wieder in die Stiefel von Deacon St. John schlüpft, lohnt sich ein Blick auf das, was euch erwartet. Der PlayStation Blog hat mit Kevin McAllister, Creative und Product Lead bei Bend Studio, gesprochen – und der hat einiges verraten.

Horden wie nie zuvor: Der neue „Horde Assault“-Modus

McAllister beschreibt „Horde Assault“ als eine Hommage an das, was das Spiel besonders macht: unaufhaltsame Freaker-Massen. In diesem Arcade-Survival-Modus kämpft ihr in offenen Gebieten gegen Horden von bis zu 800 Freakern – deutlich mehr als die 500er-Horde im Story-Modus. Ihr startet voll ausgerüstet: Motorrad, Waffen, alles da. Auch neue Gegnertypen wie Breaker oder Screamer warten auf euch – und menschliche Feinde sorgen zusätzlich für Chaos. Es ist Days Gone im Hardcore-Tempo – und ideal für alle, die Action pur wollen.

Speedrun-Modus: Auf die Plätze, fertig, Oregon!

Für Spieler, die lieber gegen die Uhr als gegen Zombies kämpfen, bietet der neue Speedrun-Modus genau das Richtige. Mit pausierendem Timer während Zwischensequenzen und detaillierter Statistik am Ende jeder Session lädt dieser Modus zum Optimieren und Vergleichen ein. Auf jedem Schwierigkeitsgrad spielbar, spricht er vor allem jene an, die das Spiel bereits auswendig kennen – oder das Ziel haben, es bald zu tun.

Wer es richtig wissen will, wagt sich an den Permadeath-Modus. Stirbt Deacon, ist der Spielstand weg – ohne Wenn und Aber. Wahlweise könnt ihr euch aber auch für eine „Akt für Akt“-Variante entscheiden, bei der nur der jeweilige Abschnitt neu beginnt. Laut McAllister basiert dieser Modus auf Spielerfeedback und richtet sich an Hardcore-Survivor, die das ultimative Risiko suchen. Tipp vom Entwickler: Wählt früh Tuckers Lager – dort gibt’s schneller bessere Waffen. Und passt auf Bäume auf – wirklich!

Mit Days Gone Remastered bringt Bend Studio nicht einfach nur ein grafisch aufpoliertes Spiel zurück, sondern eine echte Liebeserklärung an seine Community – vollgepackt mit neuen Modi, frischen Herausforderungen und technischen Verbesserungen, die das ohnehin schon intensive Überlebenserlebnis auf ein neues Level heben. Ob ihr euch im Permadeath-Modus selbst quält, Freaker im Hordenangriff stapelweise umlegt oder eure Speedrun-Zeit bis zur Perfektion trimmt – die Neuauflage bietet für jede Art von Spieler den passenden Nervenkitzel. Oregon wartet – und es ist tödlicher denn je.