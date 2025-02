Days Gone Remastered offiziell angekündigt – Der Überlebenskampf geht weiter, plus DLC

Die Welt von „Days Gone“ kehrt zurück, und diesmal in einer überarbeiteten Version, die die PlayStation 5-Konsole auf ein neues Level hebt. Offiziell wurde das Remaster des beliebten Open-World-Spiels beim heutigen State of Play angekündigt, das nicht nur die grafische Qualität optimiert, sondern auch neue Inhalte mitbringt – einschließlich des brandneuen Broken Road DLCs, der am 25. April 2025 veröffentlicht wird.

Deacon St. John kehrt zurück

In „Days Gone Remastered“ schlüpfst du erneut in die Rolle des Kopfgeldjägers Deacon St. John, der durch die gefährliche, von Freakern überflutete Welt der Farewell Wilderness navigiert. Zwei Jahre nach dem verheerenden Ausbruch sind die Straßen nach wie vor von den untoten Horden verseucht, und der Überlebenskampf ist härter denn je. Die remasterte Version verspricht nicht nur grafische Verbesserungen und flüssigere Animationen, sondern auch feinere Details und eine spürbare Intensivierung der Spielwelt. Die bedrohliche Atmosphäre, die das Original so spannend machte, wird auf der PS5 durch eine noch realistischere Darstellung von Licht, Schatten und Wettereffekten noch eindrucksvoller zur Geltung kommen.

Doch das ist noch nicht alles: Mit dem Broken Road DLC erhalten Spieler frischen Inhalt, der die Geschichte von Deacon und seinen Kämpfen im post-apokalyptischen Amerika weiter vertieft. Der DLC führt neue Missionen, Charaktere und sogar Gebiete ein, die es zu erkunden gilt. Es scheint, als ob die Entwickler von Bend Studio keine Mühen gescheut haben, um den Spieler noch tiefer in die Welt von Days Gone zu ziehen – und das nicht nur auf der PS5, sondern auch auf PC, wo der DLC ebenfalls erhältlich sein wird.

Fans des Spiels dürfen sich also auf ein intensiveres und noch atmosphärischeres Erlebnis freuen, das die Stärken des Originals behält und mit neuen Inhalten erweitert. Ob du ein alter Veteran von Days Gone oder ein Neuling bist, der in die Welt eintaucht – dieses Remaster könnte genau das sein, was du gesucht hast, um den Überlebenskampf erneut anzutreten.

Besitzer der PS4-Version von „Days Gone“ können für 10 EUR ein Upgrade durchführen.