Days Gone Remastered: Patch 1.036.180 deutet auf spekulierten Handheld-Mode hin

Bend Studio hat Days Gone Remastered mit einem kleinen, aber aufschlussreichen Update versehen. Der neue Patch 1.036.180 bringt „Kompatibilität für den Power Saver Mode“ auf PS5 und PS5 Pro. Klingt unspektakulär, ist es aber nicht. Nach Demon’s Souls ist Days Gone bereits das zweite Spiel, das offiziell auf den neuen PS5 Low-Power Mode setzt.

Dieser Modus reduziert die Leistungsaufnahme der Konsole, indem er Framerate und Auflösung drosselt. Im Gegenzug sollen Stromverbrauch und Lüftergeräusch sinken. Auf dem Papier eine saubere Idee, in der Praxis jedoch ein klarer Rückschritt in Sachen Spielgefühl. Niemand will in einem dynamischen Open-World-Spiel wie Days Gone auf 30 FPS zurückfallen, nur um ein paar Watt zu sparen.

Der „Handheld-Testlauf“-Verdacht

Offiziell verkauft Sony den PS5 Low-Power Mode als Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit. Doch wer sich die Technik anschaut, merkt schnell: Hier wird mehr getestet als nur ein Energiesparmodus. Schon bei Demon’s Souls fiel auf, dass die Implementierung viel zu gezielt ist, um rein kosmetisch zu sein.

Die wahrscheinlichere Erklärung: Sony bereitet die PS5-Spiele auf den kommenden PlayStation-Handheld vor, der angeblich native PS5-Titel in einem angepassten Leistungsprofil laufen lassen soll. Ein Low-Power Mode wäre dabei essenziell: weniger Rechenleistung, stabilere Performance, längere Akkulaufzeit.

Dass Bend Studio, einer der ersten Sony-Entwickler mit Handheld-Erfahrung (PS Vita anyone?), nun genau diesen Modus integriert, ist kein Zufall.

Der PS5 Low-Power Mode nimmt Fahrt auf

Days Gone Remastered bestätigt, was viele vermuten: Der PS5 Low-Power Mode ist kein grünes Feigenblatt, sondern ein Baustein für Sonys kommende Hardware-Strategie. Für Spieler bleibt der Nutzen überschaubar, die technische Bedeutung dagegen wächst mit jedem Patch.

Wenn bald weitere Titel folgen, ist klar. Sony testet hier nicht nur Energieoptionen, sondern womöglich den Herzschlag einer neuen Konsolengeneration.