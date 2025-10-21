Days Gone Remastered: Patch 1.036.180 deutet auf spekulierten Handheld-Mode hin

Bend Studio hat Days Gone Remastered mit einem kleinen, aber aufschlussreichen Update versehen. Der neue Patch 1.036.180 bringt „Kompatibilität für den Power Saver Mode“ auf PS5 und PS5 Pro. Klingt unspektakulär, ist es aber nicht. Nach Demon’s Souls ist Days Gone bereits das zweite Spiel, das offiziell auf den neuen PS5 Low-Power Mode setzt.
Dieser Modus reduziert die Leistungsaufnahme der Konsole, indem er Framerate und Auflösung drosselt. Im Gegenzug sollen Stromverbrauch und Lüftergeräusch sinken. Auf dem Papier eine saubere Idee, in der Praxis jedoch ein klarer Rückschritt in Sachen Spielgefühl. Niemand will in einem dynamischen Open-World-Spiel wie Days Gone auf 30 FPS zurückfallen, nur um ein paar Watt zu sparen.
Der „Handheld-Testlauf“-Verdacht
Offiziell verkauft Sony den PS5 Low-Power Mode als Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit. Doch wer sich die Technik anschaut, merkt schnell: Hier wird mehr getestet als nur ein Energiesparmodus. Schon bei Demon’s Souls fiel auf, dass die Implementierung viel zu gezielt ist, um rein kosmetisch zu sein.
Die wahrscheinlichere Erklärung: Sony bereitet die PS5-Spiele auf den kommenden PlayStation-Handheld vor, der angeblich native PS5-Titel in einem angepassten Leistungsprofil laufen lassen soll. Ein Low-Power Mode wäre dabei essenziell: weniger Rechenleistung, stabilere Performance, längere Akkulaufzeit.
Dass Bend Studio, einer der ersten Sony-Entwickler mit Handheld-Erfahrung (PS Vita anyone?), nun genau diesen Modus integriert, ist kein Zufall.
Der PS5 Low-Power Mode nimmt Fahrt auf
Days Gone Remastered bestätigt, was viele vermuten: Der PS5 Low-Power Mode ist kein grünes Feigenblatt, sondern ein Baustein für Sonys kommende Hardware-Strategie. Für Spieler bleibt der Nutzen überschaubar, die technische Bedeutung dagegen wächst mit jedem Patch.
Wenn bald weitere Titel folgen, ist klar. Sony testet hier nicht nur Energieoptionen, sondern womöglich den Herzschlag einer neuen Konsolengeneration.
Auch hier wenn das bei handheld festegesetz ist die 30fps dann läuft days gone in der pc version auf jeden pc hanheld flüssiger. Um auf 60fps zu kommen müsste dann man die ps4 version spielen auf den ps6 handheld. Wirkt semi durchdacht. Was ist das ziel bei 15watt 1080p und 30fps zu erreichen? Lasst doch den Kunden die wahl bei 25 Watt auf 40-60fps zu kommen bei 1080p. Gerade days gone profitiert mehr von flüssigeren framrate als andere Titel.
Lieber kaufe ich mir jedes jahr ein neues handheld für 1000€ als mit 30fps rum zu gurken. Was die Auflösung angeht mir reicht persönlich 1080p habe bei meinen Monitor die ps5 auch auf 1080p geschaltet obwohl der Monitor (2k) mehr kann bzw. Der TV (4k). Die ps5 spint rum wenn ich den hdmi switcher benutze bei automatisch Einstellungen Erkennung von Displays und nein es liegt nicht am Kabel oder an den hdmi switcher selbst bei xbox one x funktioniert das einwandfrei