Days Gone Remastered: PS5 Pro Grafik- und Performance-Modi enthüllt

Fünf Jahre nach dem ursprünglichen Release rollt Days Gone mit aufgemotzter Technik zurück auf unsere Bildschirme – und zwar in einer Remastered-Version, die sich nicht mit halben Sachen zufriedengibt. Bend Studio hat nun eine umfassende Übersicht veröffentlicht, die zeigt: Hier wurde nicht einfach nur an der Auflösung geschraubt – das Spiel wurde auf technischer Ebene komplett entstaubt.

Was Days Gone Remastered technisch wirklich draufhat

Auf der Standard-PlayStation 5 erwartet euch ein sofortiger Grafik-Showdown: Wahlweise düst ihr im Leistungsmodus mit 1440p bei geschmeidigen 60 FPS durch die Zombie-verseuchte Open World oder entscheidet euch für natives 4K im Qualitätsmodus – allerdings mit 30 FPS. Ein zusätzlicher 40-FPS-Modus befindet sich bereits in der Pipeline und soll per Patch nachgereicht werden. Wichtiger Unterschied zur PS4: Statt Checkboard-Rendering gibt’s auf der PS5 endlich natives Rendern – glasklar und gestochen scharf.

Für Besitzer der PS5 Pro wird’s sogar noch ein bisschen feiner abgestimmt: Der Performance-Modus liefert 1800p bei 60 FPS, der Qualitätsmodus peilt 2880p an – eine Art 4K-Plus, das per Downscaling zur Geltung kommt. Und wer es besonders stabil mag, greift zum Enhanced-Modus: 1584p bei 60 FPS, unterstützt durch PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), das extra Klarheit ins apokalyptische Geschehen bringt.

Visuell wurde ebenfalls aufgerüstet: Die neue Atmosphären- und Himmelssimulation, basierend auf Ozon- und Spektrallichtmodellen, sorgt für realistischeres Sonnenlicht, dunklere Nächte und satte Farben. Doppelt so detaillierte Schatten, verbesserte Umgebungsverdeckung und raffinierte Bildschirmbeleuchtung machen die Welt von Deacon St. John intensiver denn je – auch wenn dies zunächst nach Minimalaufwand für ein Remaster klingt.

Neuer DLC „Broken Road“: Mehr Zombies, mehr Modi, mehr Herausforderung

Auch PC-Spieler dürfen sich freuen: Update 1.08 bringt dieselben visuellen Leckereien auf den Monitor – inklusive DualSense-Haptik, erweiterten Bedienungshilfen und Schattenqualität der Stufe „Wow“. Für 10 US-Dollar gibt’s außerdem den neuen DLC Broken Road obendrauf.

Und der hat es in sich: Mit Modi wie „Horden Assault“, Permadeath und Speedrun sowie einem Arcade-Modus für Hardcore-Survivor wird Days Gone zur echten Endzeit-Challenge. Plus: ein überarbeiteter Fotomodus, der die neue Grafikpracht perfekt einfängt.

Der Release von Days Gone Remastered und Broken Road ist für den 25. April angesetzt – genug Zeit also, die alte Kutte zu entstauben und die Säge zu ölen. Oregon wartet.