Days Gone Remastered: Release-Zeit, Upgrade-Optionen, Pre-Load & wann erste Reviews?

Bald ist es soweit: „Days Gone“ feiert sein Comeback – und das mit einem lauten Knall. Die Remastered-Version des postapokalyptischen Biker-Abenteuers erscheint offiziell am 25. April für PlayStation 5 und PC. Aber bevor ihr die Motoren startet, hier alles, was ihr wissen müsst – inklusive des exakten Release-Zeitpunkts, Upgrade-Optionen, brandneuer Features und einer Info, die euch aufhorchen lässt: Die ersten Reviews werden wohl erst in den kommenden Stunden eintreffen. Das bedeutet: Keine Testberichte vorab, keine Metacritic-Wertung, kein „Day-One-Hype“ auf klassischen Gaming-Seiten – zumindest nicht zum Launch.

Der Countdown zum Release

Sony bleibt beim Fahrplan: Die offizielle Freigabe der Remastered-Version erfolgt in mehreren Zeitzonen jeweils um Mitternacht – global abgestimmt. Für PS5-Spieler in Europa startet das Abenteuer somit am Freitag, 25. April, 0:00 Uhr. Wer in Australien oder Japan lebt, kann nach deren Uhrzeit bereits loslegen.

Wer „Days Gone“ auf der PS4 besitzt, kann zur Remastered-Version für faire 10 Euro upgraden – allerdings mit Einschränkungen. Nur Besitzer der Disc-Version und einer PS5 mit Laufwerk können das Upgrade ab dem Launch nutzen. Wer hingegen eine PS5 Digital Edition besitzt und das Spiel nur auf Disc hat, schaut in die Röhre – hier bleibt nur der Neukauf zum Preis von 49,99 Euro. Ebenso sieht es bei jenen aus, die die PlayStation Plus-Version erworben haben. Auch hier ist das günstige Upgrade ausgeschlossen.

Anders sieht es bei Käufern der damaligen digitalen PS4-Version aus: Sie können das Upgrade schon jetzt bequem durchführen und den Pre-Load starten – der schlägt mit rund 35 GB zu Buche und ist damit sogar schlanker als die aktuelle PS4-Version. Als kleines Extra winken Pre-Order-Boni, darunter:

Vorzeitige Freischaltung der Drifter-Armbrust

Vorzeitige Freischaltung der Lachgasverbesserung #1

Vorzeitige Freischaltung der Tankverbesserung #1

Vorzeitige Freischaltung der Verkleidungsverbesserung #1

Vorzeitige Freischaltung der Schraubenschlüssel-Fertigkeit

Set mit acht PSN-Avataren

Days Gone Remastered PS5 Unlock

Das steckt neu drin – und das ist nicht wenig

Sony hat „Days Gone Remastered“ nicht einfach hübscher gemacht, sondern auch spielerisch aufgemotzt:

DualSense-Unterstützung mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern

Neue Barrierefreiheits-Optionen für mehr Zugänglichkeit

Ein stark verbesserter Fotomodus

Der knallharte Permadeath-Modus

Der schnelle Speedrun-Modus

Der actiongeladene Horde Assault-Modus

Der herausfordernde Survival Arcade

Und die Days Gone Remastered Reviews?

Das große Fragezeichen bleibt: Warum gibt es keine Reviews vorab? Branchenkenner vermuten, dass Sony bewusst keine Vorabzugänge verteilt hat – vielleicht, weil man überraschen will. Vielleicht auch, weil man sich Diskussionen über Preis und Inhalte im Vorfeld sparen möchte. Fakt ist: Die ersten echten Meinungen werden erst in Kürze auftauchen – dann aber hoffentlich mit umso mehr Substanz.

Bis dahin heißt es: Helm auf, Motor an und ab auf die Broken Road. Wer trotzdem schon mal einen Blick riskieren möchte, findet auf Youtube die ersten Gameplay-Streams.