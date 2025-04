Days Gone Remastered: Technisches Meisterwerk oder nur neuer Lack auf altem Bike?

Wer hätte gedacht, dass „Days Gone“ noch einmal solch ein Comeback hinlegt? Das Remaster für PS5 ist mehr als ein technischer Feinschliff – es ist eine Liebeserklärung an ein Spiel, das zu seiner Zeit viel Kritik einstecken musste, aber nie seine treue Fangemeinde verlor. Und wie Digital Foundry treffend zusammenfasst: „Es steckt viel Arbeit drin.“

Was das PS5-Remaster wirklich verbessert

Schon auf der PS4 war „Days Gone“ ein beeindruckendes Open-World-Spiel mit Herz, Technik und hunderten Zombies auf dem Bildschirm. Doch jetzt zeigt die PS5-Version, was wirklich in der Engine steckt – und das nicht nur durch höhere Auflösung. Im Mittelpunkt steht eine komplett neue Beleuchtungs-Engine, die die Atmosphäre des Spiels radikal verändert. Wo vorher fahle Farben dominierten, herrscht jetzt eine dichte, cineastische Stimmung. Die Welt wirkt kühler, gefährlicher und zugleich glaubwürdiger.

Dabei bleibt die Performance fast konstant bei 60 Bildern pro Sekunde – kleine Ausreißer verzeiht man angesichts der grafischen Aufwertung gern. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange: Bend Studio plant zusätzliche Optionen wie VRR-Unterstützung und einen 40-fps-Modus für cinephile Spieler.

Doch das Remaster ruht sich nicht auf optischen Spielereien aus. Der neue Horde Assault-Modus bietet eine frische Herausforderung, die sogar Veteranen ins Schwitzen bringt. Hier geht es nicht ums narrative Erleben, sondern ums nackte Überleben gegen immer größere Zombiehorden. Für sich genommen könnte dieser Modus schon die 10 Euro wert sein, die das Upgrade kostet.

Warum nicht alles Gold ist, was glänzt

Trotzdem bleibt ein Wermutstropfen – und den haben wir bereits in unserem Review treffend auf den Punkt gebraucht: Wer auf spürbare spielerische oder inhaltliche Erweiterungen gehofft hat, wird enttäuscht. Der neue Anstrich täuscht nicht darüber hinweg, dass „Days Gone“ unter der Haube dasselbe Spiel geblieben ist – mit denselben Stärken, aber auch denselben erzählerischen Längen, KI-Aussetzern und altbackenen Missionsstrukturen. Der Eindruck: Viel PR-Tamtam für ein visuelles Update, das in der Praxis weniger „Remaster“ als vielmehr „leicht gepimptes PS4-Spiel“ ist.

Was bleibt, ist ein technisch solides Update für ein Spiel, das noch immer polarisiert. Für Fans ein willkommenes Wiedersehen – für Kritiker eine verpasste Chance.