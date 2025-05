Days Gone Remastered: Update 1.025.717 bringt 40fps Mode, VRR-Support und neue Features

Man könnte meinen, Days Gone wäre längst auf seiner letzten Spritztour durch die postapokalyptische Einöde unterwegs – aber das neueste Update 1.025.717 lässt den Motor des Zombie-Survival-Trips noch einmal ordentlich aufheulen. Sony Bend hat heute nämlich ein beachtliches PS5-Update mit satten 16,236 GB veröffentlicht – und was nach einem weiteren Bugfix-Marathon klingt, entpuppt sich als echtes Upgrade, vor allem für Technik-Enthusiasten und PS5 Pro-Besitzer.

Zwischen Performance und Perfektion: Der neue Balanced-Modus

Mit dem neuen „Balanced“-Grafikmodus betritt Days Gone Remastered technisches Neuland auf der Konsole. Wer ein 120-Hz-Display sein Eigen nennt, kann sich nun über butterweiche 40 FPS freuen – bei 1800p auf der PS5 und beeindruckenden 2160p mit PSSR-Technologie auf der PS5 Pro. Das Ergebnis? Eine kompromisslose Mischung aus Schärfe und flüssigem Gameplay, wie man sie auf Konsolen selten sieht.

Für Technikfetischisten fast schon Pflicht: die nun aktivierte VRR-Unterstützung. In Kombination mit schnelleren Ladezeiten und einem vereinheitlichten Eingabeverhalten in allen Grafikmodi wirkt Days Gone erstmals wirklich wie ein Next-Gen-Titel – flüssiger, direkter und schlichtweg moderner. Auch nervige Bugs wie Abstürze oder die träge 30-FPS-Karte gehören der Vergangenheit an.

Sound macht Atmosphäre – und genau hier legt das Update ordentlich nach. Der Motorsound röhrt endlich in angemessener Lautstärke, die Dialoge in kritischen Situationen wie Geiselrettungen sind deutlich verständlicher, und die Freaker brüllen jetzt so markerschütternd, wie man es in einer Zombie-Apokalypse erwartet. Eine Audiomischung, die nicht nur Lautstärke, sondern auch Dramatik justiert.

Präziser zielen, intensiver kämpfen – Steuerung und Horde-Modus

Auch die Steuerung wurde überarbeitet: Die Gyro-Zielhilfe funktioniert jetzt wie vorgesehen – Fans präziser Bewegungskontrolle dürfen aufatmen. Und im Hordenmodus? Keine nervigen Endlossounds mehr, keine Horde auf Irrwegen – alles läuft, alles brüllt, alles greift an, wie es soll.

Days Gone Remastered hat mit Patch 1.025.717 nicht einfach ein paar Schrauben angezogen – das Spiel wurde an entscheidenden Stellen neu ausbalanciert, poliert und zukunftssicher gemacht. Vor allem auf der PS5 Pro und mit 120-Hz-Monitor entfaltet der Biker-Albtraum jetzt eine neue Qualität. Wer dachte, dass dieses Spiel bereits alles gezeigt hat, wird eines Besseren belehrt.

Ob Days Gone Remastered damit dem eigentlichen Zweck, nämlich ein rechtes Remaster zu sein, endlich gerecht wird? Wir werden später einen Blick darauf werfen. Bis dahin findet ihr unsere aktuellen Eindrücke im Review zur Neuauflage.