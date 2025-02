Days Gone Remastered: Verbesserungen und neue Inhalte im Überblick

Die Welt von Days Gone wird auf der PlayStation 5 in einem ganz neuen Licht erstrahlen. Mit der verbesserten Hardware der PS5 und PS5 Pro erhält das Spiel nicht nur grafische Upgrades, sondern auch spannende neue Inhalte, die die Spielerfahrung noch packender machen. Was erwartet uns also im Days Gone Remastered?

Grafische Verbesserungen und Leistung

Dank der PS5 wird Days Gone Remastered grafisch auf ein neues Level gehoben. Spieler können sich auf eine beeindruckende visuelle Darstellung mit einer deutlich erhöhten Grafiktreue freuen. Die verbesserte Sichtweite lässt das Laub und die Landschaft noch realistischer wirken, während die Schatten und die Lichtverhältnisse weitaus dynamischer und präziser dargestellt werden. Ferner ermöglicht das Spiel jetzt, zwischen zwei Modi zu wählen: dem Qualitätsmodus, der auf eine höhere Auflösung setzt, und dem Leistungsmodus, der auf eine höhere Bildrate optimiert ist. Für Besitzer der PS5 Pro wird Days Gone mit noch detaillierteren Texturen und einer noch flüssigeren Darstellung glänzen.

DualSense-Controller und Barrierefreiheit

Mit der vollen Unterstützung des DualSense-Controllers erleben Spieler das Spiel auf eine ganz neue Weise. Das haptische Feedback und die adaptiven Trigger sorgen für ein intensiveres Spielerlebnis. Fahren Sie mit Deacons Motorrad über die zerklüfteten Straßen und spüren Sie das Vibrieren des Motors oder das Grollen der Räder auf dem unebenen Untergrund. Doch das ist noch nicht alles: Der Controller vermittelt auch die intensiven Wetterbedingungen – von dem prickelnden Regen bis hin zum lauten Donnergrollen, das direkt in den Händen spürbar ist. Besonders spannend ist der Widerstand der verschiedenen Waffen, die Deacon im Kampf gegen die Freaker einsetzt – jeder Schuss fühlt sich einzigartig an.

Days Gone Remastered geht einen weiteren Schritt, um das Spiel für alle zugänglich zu machen. Die Entwickler haben zahlreiche neue Barrierefreiheitsfunktionen integriert. Dazu gehören ein Hochkontrastmodus, der die Darstellung für sehbeeinträchtigte Spieler erleichtert, sowie Optionen zur Anpassung der Spielgeschwindigkeit und zur Umstellung der Benutzeroberfläche. Auch das Umlegen von Tastenbelegungen und die Anpassung des Sichtfelds sind nun möglich, was die Zugänglichkeit für alle Spieler verbessert.

Days Gone Upgrade für 10 Euro möglich

Neue Spielmodi und Herausforderungen

Neben den grafischen Verbesserungen und der erweiterten Barrierefreiheit bringt Days Gone Remastered auch neue Inhalte. Der „Horde Assault“-Modus fordert die Spieler in einem Überlebens-Arcade-Modus heraus, bei dem sie versuchen, gegen immer größere Horden von Freakern und anderen Feinden zu bestehen. Spieler können sich auf neue Charaktere, Belohnungen und sogar auf weiterentwickelte Freaker freuen, die die Herausforderung noch einmal anheben.

Wer es besonders herausfordernd mag, kann sich dem Permadeath-Modus stellen. Hier gilt es, das Spiel in einem einzigen Durchgang zu beenden – ohne zu sterben. Ein echter Test für die eigenen Fähigkeiten, der mit exklusiven Belohnungen wie besonderen Trophäen und einzigartigen Statistiken honoriert wird.

Für all jene, die immer auf der Jagd nach dem nächsten Abenteuer sind, gibt es auch einen brandneuen Speedrun-Modus, der es Spielern ermöglicht, die Geschichte von Days Gone so schnell wie möglich zu beenden. Natürlich wird es auch einen neuen Fotomodus geben, der mit erweiterten Funktionen wie der Tageszeiteinstellung und einem Dreipunkt-Beleuchtungssystem aufwartet. Die perfekte Gelegenheit für alle Fotografen, ihre besten Aufnahmen zu machen.

Days Gone Remastered ist ein würdiger Neuanfang für ein Spiel, das die Herzen der Spieler bereits im ursprünglichen Release erobert hat. Mit der Unterstützung der PS5 und der PS5 Pro werden sowohl die visuelle Qualität als auch die Spielmechaniken auf ein neues Level gehoben. Hinzu kommen neue Spielmodi und Herausforderungen, die das Spiel noch fesselnder machen. Ob du die Geschichte von Deacon St. John noch einmal erleben oder dich den neuen, brutalen Herausforderungen stellen möchtest – Days Gone Remastered hat für alle etwas zu bieten.

Days Gone erscheint am 25. April 2025. Besitzer der PS4-Version können für 10 Euro ein Upgrade durchführen, alle anderen gehen leider leer aus.