Days Gone Remastered wird ein Spaziergang für Trophäenjäger

Days Gone Remastered wird keine große Herausforderung für Trophäenjäger. Besitzer der PS4-Version erhalten in der neuen PlayStation 5-Fassung automatisch die Platin-Trophäe, sobald sie ihren Spielstand übertragen. Das hat Entwickler Bend Studio bestätigt und damit eine hitzige Debatte in der Community ausgelöst.

Trophäen ohne Aufwand – wo bleibt die Herausforderung?

Für viele Spieler ist das Erreichen der Platin-Trophäe ein Zeichen harter Arbeit und Engagement. Mit Days Gone Remastered wird diese Errungenschaft nun trivialisiert: Ein einfacher Speicherstand-Import – möglich via PlayStation Plus-Cloud oder USB-Stick – genügt, und schon leuchtet die begehrte Platin-Trophäe auf.

Natürlich gibt es die Option, den Spielstand-Transfer zu ignorieren und von vorn zu beginnen, doch das dürfte nur die wenigsten Hardcore-Trophäen-Sammler beruhigen. Wer bereits auf der PS4 alles erreicht hat, erhält keine neue Herausforderung, sondern lediglich eine technisch aufpolierte Version desselben Spiels.

Days Gone Remastered bietet einige technische Verbesserungen: Höhere Auflösung, bessere Schatten und Lichteffekte, VRR-Support und Tempest 3D Audio. Zudem sorgt die DualSense-Unterstützung für ein immersiveres Spielerlebnis, etwa durch spürbaren Regen oder Waffenvibrationen.

Ein Remaster, das keiner braucht?

Doch braucht es das wirklich? Schon die PS4-Version lief per Abwärtskompatibilität mit 60 FPS auf der PS5, und ein vollwertiges Sequel wäre vielen Fans lieber gewesen. Stattdessen wirkt Days Gone Remastered wie ein weiterer Versuch, mit minimalem Aufwand maximalen Profit aus einer bestehenden IP zu ziehen.Demgegenüber steht die Vermutung, dass die Verkaufszahlen den Weg für eine mögliche Fortsetzung ebnen, die von den Fans seit Jahren gefordert wird.

Days Gone Remastered erscheint am 25. April 2025 exklusiv für die PlayStation 5. Wer das Spiel bereits kennt, bekommt kaum Neues geboten – und wer auf Herausforderungen aus ist, muss sich die Frage stellen, ob eine automatische Platin-Trophäe den Kaufpreis rechtfertigt.