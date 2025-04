Days Gone Remastered – Wunderschöner Trailer feiert den Release auf PS5 und PS5 Pro

Endlich ist es so weit: „Days Gone Remastered“ ist da – und mit ihm ein beeindruckender Trailer, der einmal mehr zeigt, wie atemberaubend schön das virtuelle Oregon sein kann. Sony, Bend Studio und der britische Co-Entwickler Climax feiern damit nicht nur den heutigen Release der technisch bislang besten Version des postapokalyptischen Open-World-Adventures, sondern auch ein Herzensprojekt.

Das Remaster ist PlayStation 5, PS5 Pro und PC erhältlich und bringt das 2019 erschienene Survival-Epos in völlig neuem Glanz zurück. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Deacon St. John, einem ehemaligen Outlaw, der sich auf seinem Bike durch die von Freakern überrannte Wildnis schlägt – mal leise und bedacht, mal lautstark mit Molotowcocktails und Nagelbomben. Was dabei sofort ins Auge fällt: Die grafischen Verbesserungen sind immens.

Technik-Upgrade auf PS5: Oregon war noch nie so schön

„Days Gone ist ein besonderes Spiel für uns“, erklärt Bend Studio-Producer Kevin McAllister. „Jetzt, mit der Power der PS5, konnten wir Features realisieren, die uns zuvor verwehrt blieben.“ Dazu gehören unter anderem überarbeitete Lichteffekte, dynamischer Nebel, realistischere Schatten sowie ein sichtbar natürlicherer Himmel. Besonders nachts wird das Spiel nun zur echten Atmosphäre-Bombe – der Mond leuchtet klar, der Wald wirkt lebendiger und zugleich bedrohlicher denn je.

Auch spielerisch hat sich einiges getan. Der neue Hordenangriff-Modus sorgt für pulsierende Adrenalinschübe: Hier stellen sich die Spieler riesigen Horden mit bis zu 800 Freakern gleichzeitig – eine wahre Bildschirmflut aus kreischenden Albträumen. Zum Vergleich: Die größte Horde im Story-Modus umfasst „nur“ 500 Freaker. Wer das überlebt, hat sich definitiv einen Platz unter den Überlebenden verdient.

Für Hobbyfotografen

Abgerundet wird das Remaster durch einen erweiterten Fotomodus, der mehr Kontrolle über Lichtverhältnisse und sogar einen direkten Tag-Nacht-Wechsel bietet – perfekt für alle Hobby-Fotografen, die die Wildnis Oregons auch abseits der Kämpfe genießen wollen.

„Days Gone Remastered“ bleibt ein einzigartiger Mix aus Action, Story und melancholischer Endzeitstimmung – nur schöner, schneller und größer denn je. Und für alle, die bisher keinen Abstecher in die Freaker-Apokalypse gewagt haben: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Wer mehr wissen will, findet weitere Details und Eindrücke in meinem Review zu „Days Gone Remastered“.