Days Gone – Unerwartetes Update sorgt für mehr Immersion, aber Fans fordern etwas anderes

Days Gone hat ein neues Update auf dem PC bekommen, das auf den ersten Blick vor allem technisch überzeugt. Patch 1.08 verbessert die Grafik deutlich: realistischere Himmel, dunklere Nächte, neue Lichteffekte und Unterstützung für den DualSense-Controller sorgen dafür, dass die Endzeit-Stimmung intensiver wirkt als je zuvor. Wer es ausprobiert, merkt schnell, die Straßen von Oregon fühlen sich spürbar dichter, kälter und gefährlicher an.

Doch das Update tut noch etwas anderes: Es teilt die Community. Denn Entwickler Bend Studio bietet nun über die sogenannte Beta Branch Option die Möglichkeit, zwischen der neuen Version (Patch 1.08) und der ursprünglichen PC-Fassung von 2021 (Patch 1.07) zu wechseln. Wer zurück will, muss den Beta-Zweig „Classic“ in Steam auswählen, bekommt dann aber wieder das „alte“ Days Gone ohne die aktuellen technischen Verbesserungen.

Technische Fortschritte, nostalgische Spieler

Warum jemand freiwillig auf die alte Version zurückgeht? Ganz einfach: Nostalgie, Stabilität und Mods. Bend Studio selbst bietet keinen offiziellen Support für den Versionswechsel, weist aber darauf hin, dass man Spielstände sichern sollte, bevor man zwischen den Branches wechselt.

Technisch ist das Update ein Gewinn. Atmosphärisch erst recht. Aber es bleibt eben ein Update, kein neues Kapitel.

Fans wollen kein Remaster, sie wollen Days Gone 2

Unter Reddit-Posts und in Foren klingt schnell durch, was viele Fans bewegt: „Ich liebe das Spiel, aber es fühlt sich an, als würde es nur auf einen Nachfolger warten.“

Mehr Basisbau, mehr Einfluss auf die Welt, mehr Taktik mit den Zombiehorden, das sind die Wünsche der Community. Die technischen Verbesserungen von Patch 1.08 sind willkommen, doch sie ändern nichts an der Tatsache, dass Days Gone immer noch eine abgeschlossene Geschichte ist. Und viele glauben, sie hätte mehr verdient.

Bend Studio zeigt, dass Days Gone auch 2025 noch gepflegt wird – immerhin. Doch wer sich wirklich wieder in Deacons Sattel schwingen will, wartet nicht auf schönere Lichter, sondern auf ein echtes Comeback.