Days of Play 2021 kehren zurück, inkl. Community Event

Sony hat das diesjährige Days of Play Event angekündigt, das unter anderem eine Community-Challenge und ein kostenloses Multiplayer-Wochenende umfasst.

Die PlayStation Player Celebration ruft die Spieler-Community dazu auf, mitzumachen, um gemeinsame Ziele zu erreichen und dabei exklusive PSN-Avatare und PS4-Designs zu verdienen. Die Anmeldung dazu ist ab sofort unter diesem Link und bis zum 31. Mai möglich. Die erste Phase beginnt am 18. Mai 2021.

Sobald die Community die Bonusziele der jeweiligen Phase erreicht, erhalten Spieler, die sich vor Beginn dieser Phase angemeldet haben, zusätzliche PSN-Avatare. Wer alle Community-Ziele für alle Phasen erreicht hat, bekommt außerdem einen Gesamtpreis mit einem exklusiven PSN-Avatar und einem PS4-Designsatz.

Zu den Zielen gehören unter anderem eine bestimmte Anzahl von Spielen spielen, ein Spiel mindestens eine Stunde lang, eine bestimmte Anzahl von Trophäen sammeln oder Herausforderungen, die man mit der Community zusammen meistern muss.

Die Prämien werden etwa 1–2 Tage nach Ende jeder Phase direkt über Mitteilungen an deine PS4 oder PS5 gesendet. Den kompletten Ablauf des Events könnt ihr ergänzend auch auf dem PlayStation Blog nachlesen.

Rabatte und kostenloses Multiplayer-Wochenende

Während der Days of Play kann man sich außerdem auf verschiedenste Rabatte freuen, die im Laufe des Monats für PS4 und PS5 freigeschaltet werden. Nähere Details dazu folgen in Kürze. Auf Hardware-Deals wie in den vergangenen Jahren muss man diesmal leider verzichten, sofern der Einzelhandel hier nicht einspringt.

Und für alle Nicht-PlayStation Plus User gibt es außerdem ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende, an dem ihr in PS4- und PS5 Spielen, die ihr besitzt, auf die Online-Multiplayer-Modi zugreifen könnt. Dieses findet ebenfalls im Laufe des Monats statt.