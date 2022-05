Days of Play 2022 – PlayStation Rabattaktion kehrt zurück

Sony kehrt in diesem Jahr mit den Days of Play zurück, der beliebten Rabattaktion für PlayStation Games und Hardware. Der Start erfolgt noch in dieser Woche.

Das besagt ein aktueller Leak, wonach die Days of Play vom 25. Mai bis zum 8. Juni stattfinden. Der Termin muss allerdings erst noch von Sony bestätigt werden, was in den kommenden Tagen der Fall sein dürfte.

Dann kann man sich erneut auf zahlreiche Rabatte von First-Party Games und möglicherweise auch Hardware freuen. Im letzten Jahr waren es zum Beispiel Titel wie Demon’s Souls und Spider-Man Miles Morales. Diesmal könnte Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7 als jüngste Releases von Sony auf der Liste stehen.

PlayStation Days of Play begins May 25th pic.twitter.com/haKu3MaUnf — Wario64 (@Wario64) May 22, 2022

In Bezug auf Hardware braucht man sich jedoch keine Illusionen machen, dass eine vergünstigste PS5 winkt. Dafür müssten erst einmal Konsolen auf Lager sein. Hoffen kann man aber auch Zubehör wie dem DualSense Controller, der ja in Massen überall und in allen möglichen Farben verfügbar ist.

Auch gab es schon ein Free Weekend und diverse Rewards während der Days of Play, an denen nicht nur Sony selbst teilnimmt, sondern auch zahlreiche Händler wie Amazon, Otto, Media Markt & Co. Mehr dazu erfährt man in den kommenden Tagen, auch hier bei uns.