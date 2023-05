Days of Play 2023 – DualSense Edge, Games & PlayStation Plus im Sale

Sony hat die jährlichen Days of Play 2023 angekündigt, mit der man für wenige Tage von zahlreichen Rabatten auf PlayStation Produkte profitieren kann. Los geht es am 02. Juni 2023.

Die Days of Play 2023 finden sowohl bei PlayStation, wie auch bei den üblichen Händlern wie Media Mark, Amazon, Otto und Co. statt. Bis zum 12. Juni 2023 gewährt man unterschiedliche Nachlässe auf PS5 Games, Zubehör und PlayStation Plus.

Days of Play 2023 Rabatte

Während Sony die genauen Details noch unter Verschluss hält, verrät man vorab, dass auch PlayStation Plus zu der Rabattaktion gehört:

„Startet, erneuert oder verlängert eure PlayStation Plus-Mitgliedschaft während der Days of Play mit einem Rabatt. Erhaltet Zugriff auf hochwertige Titel, von monatlichen Spielen über Spiele-Testversionen bis hin zum überzeugenden Spielekatalog und Klassikerkatalog mit Hunderten von Blockbustern und Klassikern zur Auswahl – je nach gewähltem Plan.“

Beim PlayStation Plus Rabatt können sowohl bestehende User, wie auch diejenigen ohne ein aktuelles Abo profitieren, was sonst selten möglich ist, wenn man gerade ein aktives Abo zu laufen hat. Auf das Jahreabo gibt es dann zum Beispiel einen Nachlass von 25 Prozent.

Days of Play 2023 Sneak Peak von Target

Was sonst bei den Days of Play 2023 vertreten sein wird, erfährt man in wenigen Tagen. Hinweise gibt es allerdings schon auf den DualSense Edge Controller, der für unter 200 EUR dabei sein könnte. Sony erwähnt zusätzlich die DualSense Ladestation, die HD Camera, die Media Remote, das Pulse 3D Wireless Headsets und ausgewählte PS5 Cover. Ob auch die PS5 mit einem kleinen Rabatt dabei sein, jetzt wo die Konsole regulär verfügbar ist, muss man abwarten. Zuletzt war sie bei ebay für 499 EUR zu haben.

Die regulären Händler dürften allerdings auch wieder eigene Angebote dazu packen, womit hier die Chance auf echte Schnäppchen besteht. Die Days of Play finden zusätzlich im PlayStation Store statt, womit auch Rabatte auf digitale Games möglich sind. Ebenfalls eingeschlossen ist der PlayStation Gear Store, wo man verschiedenes Merchandise findet.

Weitere Details zu den Days of Play folgen spätestens am 02. Juni 2023.