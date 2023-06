Days of Play 2023 gestartet, das sind die besten Deals

Hier gibt es zum Beispiel 25 Prozent Rabatt auf PlayStation Plus, was für alle Stufen gilt, also Essential für 45 EUR, Extra für 75 EUR und Premium für 90 EUR. Die Besonderheit dabei ist, dass dies auch für bestehende Abos gilt.

Sony hat die Days of Play 2023 gestartet, bei denen man in den nächsten paar Tagen wieder auf PlayStation Produkte sparen kann. Besonders interessant sind natürlich die Abo-Angebote.

