Days of Play 2025: Das erwartet euch bei PlayStation Plus im Juni

Die Days of Play sind längst mehr als nur ein Sale – sie sind zu einem festen Ritual für PlayStation-Fans geworden. Auch 2025 lässt Sony sich nicht lumpen und schnürt ein umfangreiches Paket voller neuer Spiele, Extras und Sparmöglichkeiten rund um PlayStation Plus. Wer ohnehin über ein Upgrade nachgedacht hat oder neue Games testen will, dürfte jetzt hellhörig werden. Denn der Juni bringt mehr als nur die üblichen monatlichen Gratis-Spiele.

In diesem Jahr wird nicht nur geklotzt, sondern richtig aufgestockt: Von Blockbustern über kreative Indie-Perlen bis hin zu Retro-Klassikern – die PS Plus-Stufen Essential, Extra und Premium bekommen reichlich Futter. Und das Beste: Wer clever ist, spart dabei auch noch bis zu 33 % auf seine Mitgliedschaft.

Monatliche Highlights: Von Cyberfunk bis Korbjagd

Ab dem 28. Mai starten die neuen monatlichen PS Plus-Spiele durch – und es ist ein Line-up, das viele Geschmäcker abdeckt. Angeführt von NBA 2K25 (PS4/PS5), das pünktlich zur heißen Phase der Playoffs das Parkett zum Glühen bringt, gibt es außerdem das frisch aufgelegte Alone in the Dark (PS5) für Horror-Fans. Deutlich bunter und abgedrehter wird’s mit dem stylischen Bomb Rush Cyberfunk, das mit Jet Set Radio-Vibes punktet. Komplettiert wird das Line-up durch Destiny 2: The Final Shape, das schon ab dem 28. Mai verfügbar ist – ein echtes Geschenk für Sci-Fi-Fans.

Aber das ist längst nicht alles. In den höheren PlayStation Plus-Stufen wird kräftig nachgelegt. Unter anderem erwartet euch das gefeierte Soulslike-Abenteuer Another Crab’s Treasure, Ubisofts Piraten-Epos Skull and Bones, sowie die Destiny 2: Legacy Collection, falls ihr die Geschichte von Anfang an nachholen wollt. GTA-Fans dürfen sich auf die Definitive Edition von Grand Theft Auto III freuen – Nostalgie inklusive.

PlayStation Plus Juni 2025

Klassiker, Demos und Rabatte

Wer gerne in Erinnerungen schwelgt, kommt im Klassikerkatalog voll auf seine Kosten. Mit Myst und Riven kehren zwei legendäre Puzzle-Abenteuer auf PS4 und PS5 zurück – grafisch überarbeitet und bereit für ein neues Publikum.

Neugierige Gamer mit Premium-Mitgliedschaft können außerdem kommende Titel antesten: Darunter das ambitionierte Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance II sowie Sid Meier’s Civilization VII, das erstmals Konsolenluft schnuppert. So viel Preview-Power gab’s selten.

Und als Sahnehäubchen obendrauf: Während der Days of Play gibt’s satte Rabatte auf neue Mitgliedschaften und Upgrades. Wer von Essential oder Extra auf Premium/Deluxe wechselt, spart 33 % – ein attraktives Angebot, das viele zum Umstieg bewegen dürfte.

Die Days of Play 2025 sind nicht nur ein Pflichttermin für Schnäppchenjäger, sondern auch ein Fest für PlayStation Plus-Mitglieder. Mit variierenden Titeln, exklusiven Testmöglichkeiten und attraktiven Sparangeboten beweist Sony erneut, wie viel Mehrwert das Abo bieten kann – besonders in Zeiten steigender Preise. Wer jetzt nicht zugreift, verpasst womöglich die spannendste PS Plus-Offensive des Jahres.