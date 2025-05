Days of Play 2025: Der große Leak – Diese PS5-Spiele & Hardware fallen im Preis

Sony hat es (wieder einmal) nicht geschafft, die Spannung bis zum offiziellen Start der Days of Play 2025 zu halten – ein umfangreicher Leak zeigt offenbar die finalen Angebote der diesjährigen Rabattschlacht. Und es sieht ganz danach aus, als dürften PlayStation-Fans ihre Wunschlisten jetzt schon zücken: Blockbuster-Titel, Sammlereditionen und jede Menge PS5-Zubehör purzeln teils drastisch im Preis.

Wer auf der Suche nach hochwertigem PS5-Futter ist, sollte nicht lange zögern: God of War: Ragnarök, Demon’s Souls, Gran Turismo 7 und sogar Marvel’s Spider-Man 2 fallen auf teils unter 30 Euro. Besonders auffällig: Viele der großen First-Party-Titel erleben Preisnachlässe von über 50 % – mit The Nioh Collection als Spitzenreiter bei satten 63 % Rabatt. Neuere Veröffentlichungen wie Rise of the Ronin oder Until Dawn (Remake) sind zwar nicht ganz so stark reduziert, aber dennoch deutlich günstiger zu haben.

Hardware, Controller & PS VR2: Rundumschlag auf ganzer Linie

Neben Software knöpft sich Sony auch das Zubehör-Portfolio vor. DualSense-Controller in sämtlichen Farben – von Cosmic Red bis Indigo – verlieren im Schnitt 25 % ihres Preises. Auch der DualSense Edge liegt nun bei 189,99 € statt 239,99 €, was ihn für Pro-Gamer deutlich attraktiver macht.

Noch spannender: Die schicken PS5 Faceplates in allen Designs (inklusive Slim-Varianten) gehen ebenfalls mit rund 25 % Nachlass an den Start. Wer seine Konsole optisch auffrischen will, hat selten günstiger Gelegenheit dazu. Besonders beliebt dürften hier wohl die neuen Farben wie Cobalt Blue oder Volcanic Red sein.

Selbst das PS VR2-System inklusive Horizon Call of the Mountain fällt auf 349,99 €. Für ein noch recht frisches Produkt ein klares Signal: Sony will (oder muss) die Stückzahlen steigern. SSDs, externe Festplatten und selbst Access Controller sind ebenfalls reduziert – teils moderat, teils überraschend deutlich.

Einziger Wermutstropfen: Die neuen “Call of Duty”-Bundles bleiben offenbar unangetastet – offenbar hat Activision da ein Wörtchen mitzureden.

Wer schon jetzt bei der PS5 Pro sparen möchte, findet ein deutlich attraktiveres Bundle auf Ebay.

Und was ist mit PlayStation Plus?

Ein weiteres Gerücht geistert durch die Szene: Angeblich soll auch PlayStation Plus im Rahmen der Days of Play um rund 30 % reduziert werden. Offiziell bestätigt ist das bislang nicht, aber bei einem derart groß angelegten Sale wäre es nur logisch, das Abo-Modell mit ins Boot zu holen – schließlich sind digitale Services ein wachsendes Standbein für Sony.