Days of Play 2025: Der Schnäppchenalarm für PS5, PS5 Pro und PS VR2 startet am 28. Mai

Die Days of Play 2025 stehen vor der Tür – und PlayStation haut wieder „ordentlich“ einen raus. Vom 28. Mai bis zum 11. Juni verwandeln sich Konsolenregale, Controller-Ständer und digitale Einkaufswagen in wahre Sparparadiese. Doch was steckt hinter dem diesjährigen Angebotshagel – und lohnt sich der Kauf überhaupt?

PS5 und PS5 Pro für alle – zumindest solange der Vorrat reicht

Sony zieht die Preisschraube kräftig nach unten: Die Digital Edition der PlayStation 5 startet bei 399,99 € UVP, während die Laufwerksversion bei 449,99 € UVP liegt – zumindest bei teilnehmenden Händlern. Das bedeutet: Schnell sein, bevor der Preis-Hype verpufft oder Händler ihren eigenen Spielstand speichern.

Auch bei Zubehör gibt’s Nachschub fürs Sparherz: DualSense-Controller in diversen Farben, die beliebte „Shapes of Play“-Kollektion oder frische Konsolen-Cover warten mit reduzierten Preisen auf. Wer direkt über direct.playstation.com einkauft, darf sich zusätzlich über kostenlosen Versand und Rückversand freuen – wo verfügbar, versteht sich.

Store-Stürmer & Streaming-Specials

Nicht nur im physischen Regal wird gefeilscht: Im PlayStation Store winken Rabatte auf Hunderte digitale Games und Add-ons. Ob Indie-Perle oder Triple-A-Blockbuster – die Angebotsliste wird regelmäßig erweitert. Besonders PlayStation Plus-Mitglieder haben doppelten Grund zur Freude: Exklusive Blitzangebote mit doppeltem Rabatt, wechselnde Filmangebote via Sony Pictures Core und satte 10 % Ersparnis auf alle Filme machen das digitale Wohnzimmer zur Entertainment-Zentrale.

Apropos Filme: Auch PlayStation Productions mischt mit und bringt eigene Titel in den Sonderverkauf – vorausgesetzt, ihr habt die entsprechende App auf eurer Konsole installiert und seid mindestens 18 Jahre alt.

Welche Titel und Produkte reduziert werden, verriet bereits am gestrigen Montag eine Liste von Insider-Gaming:

Days of Play Video Game Rabatte

Game RRP New RRP Discount Amount % Astro Bot – PS5 69.99 59.99 14% Demon’s Souls – PS5 79.99 39.99 50% Ghost of Tsushima Director’s Cut – PS5 79.99 39.99 50% Uncharted: Legacy of Thieves Collection – PS5 49.99 19.99 60% UNTIL DAWN (PS5)/GER 69.99 49.99 29% Marvel’s Spider-Man 2 Collector’s Edition – PS5 249.99 149.99 40% Lego Horizon Adventures – PS5 69.99 39.99 43% Marvel’s Spider-Man 2 – PS5 79.99 49.99 38% Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – PS5 59.99 29.99 50% Horizon Forbidden West – PS5 59.99 39.99 33% Horizon Forbidden West Complete Edition – PS5 69.99 49.99 29% Horizon Zero Dawn Remastered – PS5 49.99 29.99 40% Ratchet & Clank: Rift Apart – PS5 79.99 39.99 50% Returnal – PS5 79.99 39.99 50% Rise of the Ronin – PS5 79.99 49.99 38% Sackboy: A Big Adventure – PS5 69.99 29.99 57% The Last of Us Part I – PS5 79.99 39.99 50% The Last of Us Part II Remastered – PS5 49.99 29.99 40% The Nioh Collection – PS5 79.99 29.99 63% God of War: Ragnarok – PS5 79.99 39.99 50% Gran Turismo 7 – PS5 79.99 39.99 50% Helldivers 2 – PS5 39.99 29.99 25%

Days of Play 2025 starten am 28. Mai

Days of Play Hardware Rabatte

Hardware RRP New RRP Discount Amount % Shapes of Play: Battle_Game Board – OTHER 49.99 29.99 40% Shapes of Play: Recharge_Fidget Toy – OTHER 39.99 23.99 40% Shapes of Play: Create_Magnetic Blocks – OTHER 84.99 50.99 40% Digital Console Covers_Volcanic Red – PS5 59.99 44.99 25% Digital Console Covers_Cobalt Blue – PS5 59.99 44.99 25% Disc Console Covers_Cobalt Blue – PS5 59.99 44.99 25% Digital Console Covers_Nova Pink – PS5 54.99 39.99 27% Disc Console Covers_Galactic Purple – PS5 54.99 39.99 27% Digital Console Covers_Starlight Blue – PS5 54.99 39.99 27% Digital Console Covers_Galactic Purple – PS5 54.99 39.99 27% Disc Console Covers_Nova Pink – PS5 54.99 39.99 27% Disc Console Covers_Starlight Blue – PS5 54.99 39.99 27% Digital Console Covers_Grey Camouflage – PS5 54.99 39.99 27% Disc Console Covers_Grey Camouflage – PS5 54.99 39.99 27% Digital Console Covers_Midnight Black – PS5 54.99 39.99 27% Digital Console Covers_Cosmic Red – PS5 54.99 39.99 27% Disc Console Covers_Cosmic Red – PS5 54.99 39.99 27% Disc Console Covers_Midnight Black – PS5 54.99 39.99 27% VR2 Console_Horizon Call of the Mountain Bundle – PSVR2 449.99 399.99 11% VR2 Console – PSVR2 449.99 399.99 11% Accessâ„¢ controller 89.99 69.99 22% PULSE Explore Earbuds_Midnight Black – PS5 219.99 189.99 14% PULSE Explore Earbuds_White – PS5 219.99 189.99 14% Standard Slim Console_Two DualSense Wireless Controllers Bundle – PS5 609.99 509.99 16% Digital Slim Console_Two DualSense Wireless Controllers Bundle – PS5 559.99 459.99 18% Standard Slim Console – PS5 549.99 449.99 18% Digital Slim Console – PS5 499.99 399.99 20% Pro Console – PS5 799.99 749.99 6% DualSense Edge Controller_Midnight Black – PS5 219.99 189.99 14% DualSense Edge Controller_White – PS5 219.99 189.99 14% DualSense Controller_Volcanic Red – PS5 79.99 59.99 25% DualSense Controller_Cosmic Red – PS5 74.99 54.99 27% DualSense Controller_Nova Pink – PS5 74.99 54.99 27% DualSense Controller_Starlight Blue – PS5 74.99 54.99 27% DualSense Controller_Galactic Purple – PS5 74.99 54.99 27% DualSense Controller_Grey Camouflage – PS5 74.99 54.99 27% DualSense Controller_Sterling Silver – PS5 79.99 59.99 25% DualSense Controller_Cobalt Blue – PS5 79.99 59.99 25% DualSense Controller_Pearl – PS5 79.99 59.99 25% DualSense Controller_Teal – PS5 79.99 59.99 25% DualSense Controller_Indigo – PS5 79.99 59.99 25% DualSense Controller_White – PS5 74.99 54.99 27% DualSense Controller_Midnight Black – PS5 74.99 54.99 27% DualSense Controller_Fortnite Limited Edition – PS5 84.99 64.99 24% Slim Console Cover Set_Midnight Black – PS5 54.99 44.99 18% Slim Console Cover Set_Sterling Silver – PS5 59.99 49.99 17% Slim Console Cover Set_Cobalt Blue – PS5 59.99 49.99 17% Slim Console Cover Set_Pearl – PS5 64.99 54.99 15% Slim Console Cover Set_Teal – PS5 64.99 54.99 15% Slim Console Cover Set_Indigo – PS5 64.99 54.99 15%

Kaufen oder warten?

Die Days of Play 2025 sind nicht nur Marketing-Zauber, sondern liefern tatsächlich handfeste Rabatte – besonders für Neueinsteiger oder jene, die ihre PS5 mit frischem Zubehör aufrüsten wollen. Wer allerdings auf echte Knallerpreise hofft, sollte wachsam bleiben: Die Angebote variieren stark zwischen den Händlern, und nicht jeder Deal ist automatisch ein Must-Have. Das zeigt sich insbesondere an der PS5 Pro, die es schon jetzt günstiger über Ebay gibt.

Aber hey – günstiger kommt man an eine brandneue PS5 samt Style-Upgrade und digitaler Spiele-Flut so schnell nicht wieder. Also: Augen auf, Controller raus – und losgeshoppt!