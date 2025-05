Days of Play 2025: Die großen PlayStation-Deals stehen in den Startlöchern

Schnallt euch an, PlayStation-Fans – Sonys jährliche Rabattschlacht kehrt bald zurück. Die Days of Play 2025 stehen kurz bevor und könnten gerade rechtzeitig kommen, denn nach der letzten Preisrunde bei PlayStation Plus und der gefühlt endlosen Jagd nach echten Deals dürften viele Spieler nach einem Lichtblick im Konsumdunkel suchen.

Wann geht’s los? Das große Rätselraten beginnt

Traditionell beginnt das Days of Play-Event gegen Ende Mai oder Anfang Juni – ein Muster, an dem Sony bisher kaum gerüttelt hat. 2024 ging’s am 29. Mai los, 2023 war es ein paar Tage früher. Wer zwischen dem 26. Mai und dem 2. Juni gedanklich schon sein Portemonnaie wärmt, liegt also ziemlich sicher richtig. Eine offizielle Ankündigung fehlt zwar noch, doch erste Hinweise gibt es bereits: Die dedizierte Website wurde aktualisiert, ist aber derzeit noch mit der Danksagung der letzten Aktion belegt. In der Metabeschreibung findet sich immerhin der Hinweis auf „Games, Accessoires und mehr …“. Ein klassischer Fall von: „Noch nicht live, aber ganz bestimmt bald.“

Ein Blick auf die Angebote des letzten Jahres macht deutlich, dass sich das Warten lohnen kann. 2024 gab es unter anderem die PS5 Slim Disc Edition ab 444 EUR und PS5 Slim Digital Edition für nur 369 EUR. Auch Zubehör wurde kräftig reduziert: Den DualSense Controller gab es ab 49 EUR, den DualSense Edge immerhin für 219 EUR. Man darf also gespannt sein, wie weit Sony die Preise in diesem Jahr drückt.

Wenn Sony sich treu bleibt, dürfen wir uns zumindest auf einen mächtigen PlayStation Store-Sale freuen – ideal für alle, die ihre Wunschliste bisher aus Budgetgründen ignorieren mussten. Rabatte auf AAA-Hits, Indie-Perlen und vielleicht sogar First-Party-Neuheiten sind nicht ausgeschlossen. PS5-Konsolenbundles und Zubehör wie Controller oder Headsets könnten ebenfalls günstiger angeboten werden.

PlayStation Plus Deals garantiert

Und PlayStation Plus? Bei früheren Days of Play war Sonys Abo-Dienst fast immer Teil des Deals – oft mit bis zu 25 % Rabatt. Angesichts der kontroversen Preiserhöhung im letzten Jahr wäre ein ordentlicher Preisnachlass fast schon eine kleine Wiedergutmachung.

Ob Hardcore-Gamer oder Gelegenheitsspieler – die Days of Play 2025 könnten für viele zur besten Gelegenheit des Jahres werden, ihren Gaming-Horizont zu erweitern oder einfach nur ein Schnäppchen zu machen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald der offizielle Startschuss fällt. Bis dahin: Wunschliste checken, Kreditkarte aufladen und Nerven behalten.