Days of Play 2025 : Große Rabattschlacht bei PlayStation geleakt – PS5 Pro wird günstiger

Wenn Sony Rabatte ankündigt, horcht die Gaming-Welt auf – und in diesem Jahr könnte es besonders spannend werden. Laut dem gut informierten Leaker Billbil-Kun sollen die beliebten Days of Play 2025 am 28. Mai 2025 starten. Zwei Wochen lang heißt es dann: Sparen auf fast allen Ebenen – von Konsolen über Zubehör bis zu PlayStation Plus-Abos. Und ja, sogar die PS5 Pro soll diesmal Teil des Preissturzes sein.

Während offizielle Bestätigungen noch ausstehen, klingen die bisherigen Infos mehr als verlockend – und sie deuten auf eine handfeste Offensive im Hardwaremarkt hin.

PS5 Pro: Ein satter Rabatt für das Kraftpaket?

Laut der geleakten Infos soll die leistungsstarke PS5 Pro in Europa um 50 Euro günstiger angeboten werden – nicht der Bestpreis, aber ein bemerkenswerter Schritt, bedenkt man, dass das Gerät bislang als Premiumprodukt fast unangetastet blieb. In anderen Märkten könnte der Preis somit bei rund 650 Dollar oder Pfund liegen. Ein deutlicher Wink von Sony: Die PS5 Pro soll nicht nur Technik-Enthusiasten, sondern auch preisbewusste Spielerinnen und Spieler ansprechen.

Doch nicht nur das Topmodell soll günstiger werden. Auch die reguläre PS5 mit Laufwerk sowie die Digital Edition erhalten laut Leak eine Preissenkung von satten 100 Euro. In einer Zeit, in der neue Konsolenversionen und möglicherweise sogar Nachfolger am Horizont erscheinen, dürfte dieser Rabatt so manchen Zaudernden überzeugen.

Days of Play 2025 Leak / Credit: DealLabs

PS5 Zubehör, PS VR2 und PlayStation Plus Deals

Die Angebotsliste geht aber noch weiter: PSVR2 soll um 50 Euro günstiger werden – ein seltener Moment für alle, die bislang zögerten, in die virtuelle Realität einzutauchen. Auch DualSense-Controller werden im Preis reduziert, was sich besonders für Mehrspieler-Fans lohnen dürfte.

Ein echtes Highlight sind die geplanten 30 % Rabatt auf PlayStation Plus-Abos. Ob ihr euer Abo verlängern oder neu abschließen wollt – jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt. Zudem steht der Juni-Line-up der PS Plus-Spiele kurz bevor. Wer weiß, vielleicht ergeben sich daraus interessante Synergien für alle Schnäppchenjäger.

Noch ist nichts offiziell, doch wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, liefert Sony zum Days of Play 2025 eines der attraktivsten Rabattpakete seit Jahren ab. Der frühe Einbezug der PS5 Pro lässt dabei tief blicken: Der Preiskampf im Konsolenmarkt hat möglicherweise gerade erst begonnen.

Wer also mit dem Kauf einer Konsole, eines Controllers oder eines PS Plus-Abos geliebäugelt hat, sollte den 28. Mai rot im Kalender markieren. Denn dann heißt es: Zuschlagen, bevor der Sommer teuer wird.