Days of Play 2025: Offenbar erste PS5-Bundles geleakt – Startschuss wohl bald

Pünktlich zur Rabattsaison scheint sich etwas im PlayStation-Kosmos zusammenzubrauen: Offenbar wurden zwei neue PS5-Bundles geleakt – und sie haben es in sich. Im Fokus: Call of Duty: Black Ops 6, eines der nach wie vor angesagtesten Spiele des Jahres. Die Bundles könnten schon im Rahmen der Days of Play 2025 starten und wären die ersten offiziell bestätigten PS5-Bundles dieses Jahres.

Laut dem Leak auf DealLabs handelt es sich um zwei Varianten – für beide aktuellen PS5-Modelle:

PS5 Slim Standard Edition (mit Disc-Laufwerk) + Call of Duty: Black Ops 6 als Download-Code

(mit Disc-Laufwerk) + Call of Duty: Black Ops 6 als PS5 Slim Digital Edition (ohne Laufwerk) + Call of Duty: Black Ops 6 als Download-Code

Die Bundles sollen weltweit erscheinen – darunter Europa und Nordamerika – und dürften mit besonders attraktiven Einstiegspreisen locken. Erwartet werden 449,99 US-Dollar bzw. 499,99 Euro für das Disc-Modell und 399,99 US-Dollar bzw. 449,99 Euro für die Digital Edition. Das wäre eine klare Kampfansage – nicht zuletzt auch im Vergleich zur aktuellen Preisanhebung der Xbox-Konsolen.

Besonders erfreulich: Offenbar plant Sony zur Einführung entsprechende Aktionen, was bei Call of Duty-Paketen bislang eher selten war. Ein smarter Schachzug, um sich vor dem Herbstgeschäft weitere Marktanteile zu sichern, bevor der nächste Call of Duty-Ableger in den Startlöchern steht.

Was spricht für einen Launch während der Days of Play?

Traditionell nutzt Sony die Days of Play, um Konsolen und Zubehör stark rabattiert anzubieten. Auch dieses Jahr scheint sich die bekannte Taktung zu wiederholen: In den Vorjahren startete die Aktion jeweils Ende Mai. 2024 war es der 29. Mai, 2023 sogar noch etwas früher. Wer also zwischen dem 26. Mai und dem 2. Juni die Augen offenhält, dürfte gute Karten haben.

Ein starkes Indiz liefert zudem Sonys eigene Webseite: Die offizielle „Days of Play“-Seite wurde kürzlich aktualisiert. Zwar ist aktuell noch das „Danke“ aus dem Vorjahr zu sehen, doch die Metabeschreibung kündigt bereits an: „Games, Accessoires und mehr“. Klingt sehr danach, als stünde der Start unmittelbar bevor.

Warum das Ganze dieses Jahr noch wichtiger ist

Mit Blick auf steigende Hardwarepreise und dem erwarteten PS5 Pro Push für GTA 6 sind die diesjährigen Days of Play mehr als nur ein Schnäppchenfest. Es ist die letzte Gelegenheit, eine PS5 zum Einstiegspreis zu ergattern – inklusive Top-Spiel – bevor der Hardware-Markt sich erneut verändert.

Mehr dazu, warum die Days of Play 2025 wichtiger sind denn je, erfahrt ihr im ausführlichen Kommentar von Niklas.