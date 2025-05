Days of Play 2025: PS5 Pro schon jetzt günstiger als bei Sony abgreifen

Während Sony sich mit offiziellen Rabatten für die Days of Play 2025 noch zurückhält, rollt der reguläre Handel längst die roten Teppiche aus. Und Überraschung: Die PS5 Pro bekommst du dort bereits jetzt günstiger, als es Sony voraussichtlich selbst anbieten wird. Wer clever ist, wartet nicht – sondern spart sofort.

719 Euro neu – oder 679 Euro mit Garantie als B-Ware

Auf Plattformen wie eBay ist die PS5 Pro aktuell für 719 EUR zu haben – und zwar neu. Das ist bereits günstiger als die prognostizierten Days of Play-Angebote von Sony, die laut diesem Leak eher bei 749 EUR liegen dürften. Noch interessanter: Offizielle Händler bieten geprüfte B-Ware schon ab 679 EUR an – natürlich mit voller Garantie. Da fragt man sich wirklich, warum man überhaupt auf ein Sony-Angebot warten sollte, das weder besser noch früher kommt.

Für Schnäppchenjäger ist das die goldene Stunde: Die PS5 Pro ist endlich ausgereift, die Verfügbarkeit ist stabil – und der Preis? Niedriger denn je.

Playstation 5 Pro Digital 2TB Lieferumfang: PS5 Pro-Konsole, DualSense Wireless-Controller, 2-TB-SSD, 2 horizontale Standfüße, HDMI-Kabel, Netzkabel, gedruckte Materialien, ASTRO’s PLAYROOM (vorinstalliertes Spiel) 799 EUR 719 EUR See It

Mehr Power, weniger Ausreden: Warum die PS5 Pro gerade jetzt Sinn ergibt

Anfangs wurde die PS5 Pro noch skeptisch beäugt. Kinderkrankheiten? Ja, gab es. Doch die gehören längst der Vergangenheit an. Spiele wie Assassin’s Creed Shadows oder das erstmals auf PlayStation veröffentlichte Forza Horizon 5 zeigen, was die Konsole wirklich kann – flüssige 60 FPS, atemberaubendes Raytracing, und das alles mit der sich stetig verbessernden PSSR-Technologie, die auch in Zukunft noch einiges mehr leisten soll, wenn man jüngsten Berichten glaubt.

Wer also jetzt kauft, bekommt nicht nur mehr Leistung – sondern auch eine Plattform, die bereit für die kommenden Blockbuster ist. Und angesichts der massiven Preissenkungen im freien Handel fällt die Entscheidung auch viel leichter.

Die PS5 Pro ist aktuell nicht nur technisch die beste Wahl für Konsolenspieler, sondern auch wirtschaftlich ein smarter Kauf. Statt auf vage Sony-Rabatte zu hoffen, lohnt sich der Blick in den regulären Handel – wo bessere Angebote längst Realität sind. Wer jetzt kauft, spart – und spielt voraus.