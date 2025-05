Days of Play 2025 – Schnäppchenfieber oder eher laues Lüftchen? User sind enttäuscht!

Die Days of Play 2025 – eigentlich Sonys hauseigener Feiertag für Schnäppchenjäger, ein heiliger Gral für PlayStation-Fans, der fast schon auf einer Stufe mit dem Black Friday stand. Doch 2025? Da wirkt das Ganze eher wie der Sommerschlussverkauf bei einem gelangweilten Elektronikmarkt in der Provinz. Man hat das Gefühl, Sony wedelt mit der Rabattfahne, ohne wirklich Schwung zu holen.

50 Euro Rabatt auf die PS5 Pro? Das ist kein Grund, morgens früher aufzustehen, sondern eher eine Einladung, es ganz zu lassen. Und auch beim Zubehör greift der Rotstift offenbar eher mit spitzen Fingern zu. Wer etwa auf einen günstigen DualSense-Controller in Sonderfarbe hoffte, bekommt gerade mal 20 Euro Nachlass. Nicht schlecht, aber weit entfernt vom Prädikat „must-have“.

Schnäppchen gibt’s woanders

Auf Plattformen wie eBay ist die PS5 Pro aktuell für 719 EUR zu haben – und zwar neu. Das ist bereits günstiger als das Days of Play-Angebot von Sony. Noch interessanter: Offizielle Händler bieten geprüfte B-Ware schon ab 679 EUR an – natürlich mit voller Garantie.

Für Schnäppchenjäger ist das die goldene Stunde: Die PS5 Pro ist endlich ausgereift, die Verfügbarkeit ist stabil – und der Preis? Niedriger denn je.

Playstation 5 Pro Digital 2TB Lieferumfang: PS5 Pro-Konsole, DualSense Wireless-Controller, 2-TB-SSD, 2 horizontale Standfüße, HDMI-Kabel, Netzkabel, gedruckte Materialien, ASTRO’s PLAYROOM (vorinstalliertes Spiel) 799 EUR 719 EUR See It

Preisvergleiche entzaubern den Sale

Noch bitterer trifft es Fans von Astro Bot – das charmante PS5-Maskottchen, das bei vielen als Kaufkandidat ganz oben stand. 15 Prozent Nachlass? Da könnte man fast meinen, man wolle gar nicht verkaufen und bei Sony ganz alleine spielen.

Ein Blick auf Preisverlauf-Tracker wie PSprices.com bestätigt die bittere Wahrheit: Viele der nun „reduzierten“ Spiele waren bereits vorher günstiger zu haben – ohne Sale, ohne große Ankündigung, einfach so. Wer auf echte Kracher hoffte, schaut durch die Finger. Das große Angebot? Eine Mogelpackung mit Preisschild.

Auch langjährige PlayStation Plus-Abonnenten fühlen sich übergangen. Keine zusätzlichen Rabatte, keine Treueboni, keine Liebe. „Das Fehlen von PS Plus-Rabatten für aktuelle Abonnenten ist lahm,“ kommentiert ein enttäuschter User. Immerhin soll es noch Blitzangebote geben – täglich wechselnd wie das Wetter. Aber ob da die große Überraschung wartet oder nur das nächste laue Lüftchen, bleibt abzuwarten.

Besonders schade: Wo sind die Highlights vergangener Jahre? Limitierte Konsolen, exklusive Faceplates oder wenigstens etwas Flair? Dieses Jahr gibt es … nichts, das uns auch nur im Entferntesten ein „Wow“ entlockt.

Natürlich muss Sony nicht alles verschenken. Aber was früher nach einem Fest wirkte, fühlt sich 2025 wie Pflichterfüllung an. Wer neu im PlayStation-Kosmos ist, mag sich freuen. Veteranen dagegen nicken müde und klicken weiter. Die Days of Play 2025? Ein Sale, der so unauffällig ist, dass man ihn fast übersehen könnte – und vielleicht auch sollte. Wie dem auch sei: der Days of Play Sale ist ab sofort verfügbar!

Wie seht ihr das? Hat euch der Sale überzeugt oder bleibt der Geldbeutel dieses Jahr geschlossen?