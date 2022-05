Days of Play gestartet, das sind die besten Deals

Am heutigen Mittwoch sind die PlayStation Days of Play gestartet, die jährlich ein paar nette Rabatte auf PlayStation Games und Zubehör versprechen. Was sich in diesem Jahr besonders lohnt, haben wir für euch zusammengefasst.

Gleich vorweg, eine PS5 ist noch nicht dabei, da die Verfügbarkeit der Konsole nach wie vor sehr schwierig ist. Dafür kann man bei Zubehör wie dem DualSense Controller sparen, die in allen Farben für unter 50 EUR zu haben sind.

DualSense Controller verfügbar bei:

3D Pulse Headset für 79 EUR

Ebenfalls günstig das 3D Pulse Headset für PS5, das es für 79 EUR gibt:

Und natürlich lassen sich auch ein paar Games günstig mitnehmen, die darunter Gran Turismo 7, Guardians of the Galaxy, Rainbow Six Exctraction, Horizon Forbidden West, Tropico 6, WWE 2K22, ELEX 2, Outriders, Deathloop, Mafia und viele mehr. Dazu einfach die individuellen Shops und Aktionsseiten besuchen:

Weitere Angebote werden bei Bedarf ergänzt. Die Days of Play finden diesmal bis Mittwoch, den 8. Juni, um 23:59 Uhr statt, oder solange die Artikel verfügbar sind.