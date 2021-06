Days of Play – PlayStation Plus & Now wieder zum Sparpreis verfügbar

Im Zuge der Days of Play wurde das PlayStation Plus und PlayStation Now Abo wieder im Preis reduziert, das man für wenige Tage für nur 44,99 EUR mitnehmen kann. Der perfekte Zeitpunkt um zu verlängern oder einzusteigen.

Bis einschließlich 09. Juni kann das PlayStation Plus und PlayStation Now Abo bei den üblichen Händlern wie Amazon, GameStop, Media Markt, Saturn & Co. mitgenommen werden, entweder als Download Voucher oder in Card Form, wer gerne etwas in der Hand hat.

Folgende Online-Händler sind dabei (Umstellung teilweise im Laufe des Tages):

PlayStation Plus

PlayStation Now

Was ist neu bei PlayStation Plus und PlayStation Now?

Das Angebot kommt passend zum neuen PlayStation Plus Line-Up im Juni, das wieder interessante Titel mit sich bringt. Neu dabei sind Operation Tango (unser Review), Star Wars: Squadrons (unser Review) und Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, das heute erscheint.

Bei PlayStation Now kann man sich hingegen auf The Witcher 3: Wild Hunt, diverse Sonic-Spiele, Car Mechanic Simulator und ebenfalls Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown freuen. Damit haben Abonnenten ein ganzes Jahr den voll Zugriff auf PlayStation Now und auf über Hunderte von Spielen.