DayZ 2: Etwas Großes bahnt sich bei Bohemia an

DayZ ist eines dieser Spiele, das nie wirklich „fertig“ war, und genau das macht es so faszinierend. Seit dem ursprünglichen Early Access im Jahr 2013 hat sich das Survival-Phänomen über Jahre weiterentwickelt, mal mühsam, mal beeindruckend.

Doch nun scheint sich etwas Größeres zusammenzubrauen: Auf der offiziellen Website von Bohemia Interactive tauchte ein neuer Jobbereich auf – für ein „unannounced title in the DayZ series“. Das klingt nach mehr als nur einem weiteren DLC.

Zunächst vermuteten viele Fans, es könnte sich schlicht um die kommenden Badlands-Erweiterung handeln, die bereits im Sommer offiziell vorgestellt wurde. Doch der Wortlaut der Stellenausschreibungen spricht eine andere Sprache: „A new, unannounced game that could impact the studio’s future.“ Das klingt eher nach einem echten Nachfolger als nach einem Add-on.

Zwischen Hoffnung und Realität

Interessant ist vor allem, wie sich die Ausschreibungen verändert haben. Anfangs stand dort nur „unannounced title“, später wurde der Zusatz „DayZ series“ ergänzt. Und wer genauer hinsieht, erkennt: Die Liste der offenen Positionen ist ungewöhnlich lang, darunter Rollen, die klar auf eine Neuentwicklung hinweisen, etwa für Engine-Architektur und Gameplay-Design auf Systemebene.

Dass Bohemia an einer neuen Version arbeitet, wäre logisch. DayZ basiert noch immer auf der Enfusion-Engine, die zwar regelmäßig verbessert wird, aber mittlerweile an ihre Grenzen stößt. Ein möglicher DayZ 2 könnte den Sprung auf eine modernisierte Variante dieser Technologie bedeuten – mit mehr Persistenz, dynamischer Welt und echtem Mod-Support von Anfang an.

Frühestens 2027/28 auf PS6?

Wer allerdings hofft, dass DayZ 2 bald angekündigt wird, sollte sich gedulden. Branchennahe Beobachter gehen davon aus, dass das Projekt frühestens 2027 oder 2028 das Licht der Welt erblickt. Bohemia stellt derzeit massiv neue Entwickler ein, was auf eine frühe Produktionsphase hindeutet.

Bis dahin dürfte DayZ selbst weiter gepflegt werden, vielleicht mit Badlands als Übergangskapitel, das bereits Technologien oder Mechaniken des kommenden Spiels testet.

Ob das nächste Projekt tatsächlich DayZ 2 heißen wird, spielt fast keine Rolle. Bohemia scheint jedenfalls bereit, die Vision hinter dem Überlebenskampf neu zu denken. Nach über einem Jahrzehnt hätte die Serie das auch verdient.

Was meint ihr – sollte Bohemia lieber alles neu machen oder das bestehende DayZ konsequent weiterentwickeln?